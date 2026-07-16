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У музеї Будапешта відкрили виставку з реконструкціями облич жителів давньоримського міста

Іван Назаренко 16 липня 2026
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У музеї Аквінкума в Будапешті відкрили виставку «Колись ми були такими, як ви», де представили реконструйовані обличчя людей, які жили на території давньоримського міста Аквінкум майже 2 тисячі років тому. Про це повідомляє Euronews.

Для створення реконструкцій фахівці використали археологічні знахідки, антропологічні дослідження, аналіз ДНК та 3D-моделювання. За формою черепів і результатами генетичних досліджень вони визначили риси обличчя, а також імовірний колір шкіри, волосся й очей.

Реконструкції створила художниця Емеше Габор. Вона працювала з 3D-друкованими копіями черепів, поступово відтворюючи м'язи та риси обличчя.

Поруч із реконструйованими обличчями експонують оригінальні черепи, а також вигадані імена, професії та біографії їхніх власників. За словами кураторів, ці історії не є історичними фактами, а лише художньою інтерпретацією, заснованою на археологічних, антропологічних і генетичних даних.

«Ми навіть не знаємо справжніх імен цих людей. Ми спробували використати все, що дали антропологічні та генетичні дослідження, але це все одно художній вимисел», — зазначив співкуратор виставки Петер Вамош.

Крім реконструйованих облич, на виставці можна побачити відтворене римське поховання та мумію римської доби. Виставка триватиме в музеї Аквінкума до 31 жовтня 2027 року.

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