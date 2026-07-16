У музеї Будапешта відкрили виставку з реконструкціями облич жителів давньоримського міста

У музеї Аквінкума в Будапешті відкрили виставку «Колись ми були такими, як ви», де представили реконструйовані обличчя людей, які жили на території давньоримського міста Аквінкум майже 2 тисячі років тому. Про це повідомляє Euronews.
Для створення реконструкцій фахівці використали археологічні знахідки, антропологічні дослідження, аналіз ДНК та 3D-моделювання. За формою черепів і результатами генетичних досліджень вони визначили риси обличчя, а також імовірний колір шкіри, волосся й очей.
Реконструкції створила художниця Емеше Габор. Вона працювала з 3D-друкованими копіями черепів, поступово відтворюючи м'язи та риси обличчя.
Budapest museum displays 16 hyperrealistic facial reconstructions of Roman Aquincum residents— NewsTongue (@NewsTongueX) July 15, 2026
The Aquincum Museum in Budapest opened an exhibition running until Oct. 31 featuring detailed facial reconstructions of ancient residents from the Roman frontier city of Aquincum… pic.twitter.com/xidc8jElB1
Поруч із реконструйованими обличчями експонують оригінальні черепи, а також вигадані імена, професії та біографії їхніх власників. За словами кураторів, ці історії не є історичними фактами, а лише художньою інтерпретацією, заснованою на археологічних, антропологічних і генетичних даних.
«Ми навіть не знаємо справжніх імен цих людей. Ми спробували використати все, що дали антропологічні та генетичні дослідження, але це все одно художній вимисел», — зазначив співкуратор виставки Петер Вамош.
Крім реконструйованих облич, на виставці можна побачити відтворене римське поховання та мумію римської доби. Виставка триватиме в музеї Аквінкума до 31 жовтня 2027 року.