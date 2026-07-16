У музеї Будапешта відкрили виставку з реконструкціями облич жителів давньоримського міста

У музеї Аквінкума в Будапешті відкрили виставку «Колись ми були такими, як ви», де представили реконструйовані обличчя людей, які жили на території давньоримського міста Аквінкум майже 2 тисячі років тому. Про це повідомляє Euronews.

Для створення реконструкцій фахівці використали археологічні знахідки, антропологічні дослідження, аналіз ДНК та 3D-моделювання. За формою черепів і результатами генетичних досліджень вони визначили риси обличчя, а також імовірний колір шкіри, волосся й очей.

Реконструкції створила художниця Емеше Габор. Вона працювала з 3D-друкованими копіями черепів, поступово відтворюючи м'язи та риси обличчя.

Budapest museum displays 16 hyperrealistic facial reconstructions of Roman Aquincum residents



The Aquincum Museum in Budapest opened an exhibition running until Oct. 31 featuring detailed facial reconstructions of ancient residents from the Roman frontier city of Aquincum… pic.twitter.com/xidc8jElB1 — NewsTongue (@NewsTongueX) July 15, 2026

Поруч із реконструйованими обличчями експонують оригінальні черепи, а також вигадані імена, професії та біографії їхніх власників. За словами кураторів, ці історії не є історичними фактами, а лише художньою інтерпретацією, заснованою на археологічних, антропологічних і генетичних даних.

«Ми навіть не знаємо справжніх імен цих людей. Ми спробували використати все, що дали антропологічні та генетичні дослідження, але це все одно художній вимисел», — зазначив співкуратор виставки Петер Вамош.

Крім реконструйованих облич, на виставці можна побачити відтворене римське поховання та мумію римської доби. Виставка триватиме в музеї Аквінкума до 31 жовтня 2027 року.