У Києві проходить протест із вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони (оновлено)

У Києві на площі Івана Франка біля Офісу президента зібралися люди, які виступають проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Подібні акції також відбуваються у Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Луцьку, Вінниці, Івано-Франківську та інших містах.

Учасники принесли картонні плакати — це формат протесту, що став символом торішніх акцій на підтримку НАБУ і САП.

Серед написів: «Поверніть Федорова», «Федоров — надія України на майбутнє», «Не чіпайте те, що працює», «Шо, опять?» та «Верховна зрада». Протестувальники також скандують «Ганьба!» та «Поверніть Федорова!».

Акцію напередодні анонсував ветеран Дмитро Козятинський в соцмережах. Її учасники закликають президента Володимира Зеленського переглянути рішення про звільнення Федорова, яке, за інформацією медіа, було пов'язане з конфліктом між міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Подібна акція пройшла й у Харкові. Через загрозу ударів керованими авіабомбами та ракетами «Бандероль» учасники протесту кілька разів спускалися до метро.

Сам Федоров, коментуючи свою відставку, заявив: «Український народ вийшов не за конкректного міністра Федорова. Український народ вийшов за себе».

Очікується, що сьогодні Верховна Рада призначить новий склад уряду, а також нового міністра оборони. Як повідомляють медіа, посаду може обійняти нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Оновлено о 12:58: Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, у Верховній Раді наразі немає голосів за призначення Ігора Клименка на посаду міністра оборони України. «На Клименко, як міністра оборони — голосів станом на зараз немає. Відповідно сьогодні голосувати його ніхто не буде», — написав нардеп.