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Агент Сема Нілла розкрив причину смерті актора — до цього кроку спонукали фейки в медіа

Іван Назаренко 16 липня 2026
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Актор Сем Нілл, відомий за фільмом «Парк Юрського періоду», помер від пневмонії. Про це повідомив його багаторічний агент Філіп Гренц, який вирішив розкрити причину смерті артиста. До цього кроку Гренца спонукало поширення неправдивої інформації в медіа, пише Deadline.

За словами агента, родина Нілла проведе приватну церемонію прощання на його фермі в Новій Зеландії. Раніше близькі актора повідомляли, що його смерть була раптовою та несподіваною, хоча рак, з яким він боровся, вдалося успішно вилікувати.

Гренц також зазначив, що протягом останнього року Нілл завершив зйомки чотирьох проєктів, які вийдуть найближчими місяцями. Серед них — «Godzilla x Kong: Supernova» та романтична комедія «The Last Resort» з Дейзі Рідлі.

Після звістки про смерть актора йому віддали шану колеги, зокрема Стівен Спілберг і Кілліан Мерфі.

Родина Нілла попросила всіх, хто хоче вшанувати його пам'ять, замість квітів зробити пожертви на благодійні організації, які підтримував актор. Зокрема, у фонд лікарні Dunstan Hospital Foundation, Snowdome Foundation, що допомагає розвивати лікування від раку крові, а також природоохоронні організації Нової Зеландії.

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