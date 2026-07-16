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Суд повернув державі Троїцьку церкву XVIII століття на Київщині

Ірина Маймур 16 липня 2026
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Господарський суд Київської області задовольнив позов Київської обласної прокуратури щодо захисту Троїцької церкви 1750 року в селі Бушеве на Білоцерківщині, повідомила пресслужба відомства.

Це пам’ятка архітектури національного значення. Суд визнав недійсним свідоцтво про право власності, видане релігійному об’єднанню, а також закрив розділ Державного реєстру речових прав, у якому було зареєстровано право приватної власності на цей об’єкт культурної спадщини.

Прокурори довели, що Троїцька церква перебуває в державній власності. Рішень про її відчуження або передачу у власність фізичних чи юридичних осіб або органів місцевого самоврядування не ухвалювали. Дозволу на відчуження державного майна також не надавали.

У прокуратурі зазначають, що оформлення приватної власності на пам’ятку суперечило законам України «Про свободу совісті та релігійні організації» та «Про охорону культурної спадщини».

Троїцька церква є одним із найкращих зразків дерев’яної архітектури Правобережної України XVIII століття.

«Збереження таких об’єктів має особливе значення, особливо в умовах повномасштабної війни, коли українська культурна спадщина перебуває під постійною загрозою», — зазначають у прокуратурі.

Фото: Kiyanka / Wikimedia Commons
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