Кияни вимагають звільнити директорку Департаменту охорони культурної спадщини: це вже четверта петиція

На сайті Київради зареєстрували петицію з вимогою звільнити Марину Соловйову з посади директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Її автор — активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов. Станом на момент підготовки матеріалу звернення зібрало 333 підписи з 6000 необхідних.

Це вже четверта петиція щодо звільнення Соловйової. Попередня не набрала необхідної кількості підписів, а дві попередні петиції збирали голоси, однак київська влада їх відхилила.

Приводом для звернення стала ситуація з будівлею колишнього училища зв’язку 1930-х років на вул. Князів Острозьких, 43/11, яку нещодавно майже повністю знесли. У тексті петиції йдеться, що 11 липня Департамент опублікував відео про цей об’єкт, у якому повідомляли, що робіт на місці не виявили. Водночас, за словами Перова, будівля на той момент була майже повністю зруйнована.

Перов вважає, що Департамент мав заздалегідь підготувати облікову документацію на історичні будівлі. Він також стверджує, що в подібних випадках реакція Департаменту часто з’являється вже після знесення або пошкодження об’єктів.

У петиції автор згадує кілька історичних будівель, які були втрачені за час роботи Соловйової на посаді. Серед них — найстаріша дерев’яна садиба Подолу 1811 року на вул. Ярославській, 13, садиба Зеленських 1890 року на вул. Кониського, 22 та крамниці купця Давидова 1825 року на вул. Сагайдачного, 16/5.

Окремо автор критикує закритість засідань консультативної ради Департаменту. За його словами, громадськість і преса мають обмежений доступ до розгляду проєктів забудови в історичному середмісті, а про ухвалені рішення дізнаються вже після голосування.

У петиції вимагають звільнити Марину Соловйову, провести публічний конкурс на посаду директора Департаменту, зробити засідання відкритими для громадян і медіа, а також ініціювати рішення про автоматичний захист усіх історичних будівель Києва віком понад 100 років.