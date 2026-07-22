Помер письменник Чарльз Гейнс — автор книжки, яка прославила Арнольда Шварценеггера

У віці 84 років помер американський письменник і журналіст Чарльз Гейнс, автор книжки «Гартуючи сталь», яка стала основою однойменного документального фільму та допомогла Арнольду Шварценеггеру здобути світову популярність. Про це повідомляє Deadline.

Про смерть Гейнса повідомив сам Шварценеггер, назвавши його «другом на все життя». За словами актора, саме книжка й документальний фільм «Гартуючи сталь» відкрили бодібілдинг для мільйонів людей та стали початком його шляху до Голлівуду.

Чарльз Гейнс народився у 1942 році у Флориді. За свою кар'єру він написав понад 25 книжок, а також публікувався у виданнях Harper’s, Sports Illustrated, Playboy, Outdoor Life та інших.

Найбільшу популярність йому принесла документальна книжка «Гартуючи сталь», що вийшла у 1974 році. Через три роки вона була екранізована у форматі документально-художнього фільму, який розповідав про суперництво Арнольда Шварценеггера та Лу Ферріньйо за титул «Містер Олімпія».

Гейнс також написав роман «Залишайся голодним», який екранізували у 1976 році. Це була перша велика роль Шварценеггера в Голлівуді.

Окрім літературної діяльності, Гейнса вважають одним із творців пейнтболу. На початку 1980-х він разом із біржовим трейдером Гейсом Ноелом розробив гру на виживання з використанням куль із фарбою для маркування овець. Перший матч відбувся у 1981 році на фермі письменника в штаті Нью-Гемпшир.