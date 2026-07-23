Вийшов перший трейлер боді-горору «Глиноликий» у всесвіті DC

DC Studios і Warner Bros. представили перший трейлер фільму «Глиноликий» — нової стрічки у перезапущеному кіновсесвіті DC, яка робить ставку на психологічний горор і боді-горор.

Головним героєм стане Метт Гейґен у виконанні Тома Ріса Гарріса — перспективний актор родом із Ґотема. Після того як кримінальний бос жорстоко спотворює його обличчя, Гейґен погоджується на експериментальне лікування, щоб повернути зовнішність. Утім процедура виходить з-під контролю, перетворюючи його на монстра та штовхаючи на шлях помсти.

Режисером картини виступив Джеймс Воткінс, а сценарій написав Майк Фленаґан, відомий за серіалами «Привиди будинку на пагорб» та «Опівнічна меса».

Також у фільмі зіграли Наомі Акі, Девід Денсік, Макс Мінгелла та Едді Марсан. Продюсерами проєкту стали, зокрема, Джеймс Ґанн, Пітер Сафран і Метт Рівз.

За описом студії, стрічка зосередиться не на супергеройських битвах, а на темах втрати, амбіцій і руйнування особистості. Прем’єра «Глиноликого» запланована на 23 жовтня 2026 року.