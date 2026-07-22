Крокодила Гену, який загинув під час обстрілу Дніпра, перетворять на музейне опудало

Нільського крокодила Гену, який загинув під час російської ракетної атаки на Дніпро 5 липня, передадуть до зоологічного музею Дніпровського національного університету. З рептилії планують виготовити музейне опудало, пише «Суспільне».

Наразі тіло крокодила заморожене та зберігається у спеціальній холодильній шафі. За словами директора навчально-наукового комплексу «Акваріум» Миколи Єруха, транспортувати його до музею зможуть після завершення відпусток у фахівців, адже розморожувати тіло можна лише один раз.

Гена прожив в акваріумі 25 років і досяг майже трьох метрів завдовжки, що робить його одним із найбільших нільських крокодилів, які утримувалися в українських акваріумах. За словами Єруха, цього року для рептилії планували реконструювати тераріум, однак реалізувати ці плани не встигли.

У самому зоологічному музеї вже є опудало іншого крокодила, передане ще за радянських часів, проте воно значно менше за Гену.

Після обстрілу питання про появу нового крокодила поки не розглядають. Наразі працівники акваріума займаються відновленням будівлі, яка зазнала значних пошкоджень: вибуховою хвилею вибило майже всі вікна, пошкодило фасад і двері, а також зруйнувало частину внутрішніх конструкцій.

Попри це, більшість мешканців акваріума вдалося врятувати. За словами директора, вибухова хвиля пошкодила один із великих акваріумів, однак вода не витекла повністю, тому рідкісні види риб і черепах вижили.