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Кияни вимагають переробити проєкт нового культурного простору на Андріївському узвозі — петиція

Іван Назаренко 23 липня 2026
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Кияни вимагають переробити проєкт нового культурного простору на Андріївському узвозі — петиція

На сайті Київради зареєстрували петицію із закликом відмовитися від проєкту нового культурного простору на Андріївському узвозі, 5 у його нинішньому вигляді.

Автори звернення виступають проти вирубування дерев і пропонують створити на цій ділянці більш озеленений громадський простір, повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

У петиції зазначають: з візуалізацій проєкту видно, що дерева, які існують на цьому місці, можуть прибрати і замінити декоративними рослинами в горщиках. На думку авторів, це призведе до збільшення площі твердого покриття, що особливо проблематично в умовах літньої спеки.

Також вони нагадують, що благоустрій цієї території вже проводили до повномасштабного вторгнення, тоді тут висадили дерева. У зверненні стверджується, що їх можливе знесення стане нераціональним використанням коштів під час війни.

Автори петиції пропонують відмовитися від нинішнього проєкту «бетонного скверу», розробити новий проєкт із комплексним озелененням території, винести його на публічне обговорення та оприлюднити джерела фінансування.

За інформацією Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, проєкт реалізовуватимуть виключно за меценатські кошти, без фінансування з міського бюджету, а після доопрацювання його обіцяють винести на відкрите громадське обговорення.

Зображення: ДІАЗ «Стародавній Київ»
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