Херсонес Таврійський внесли до списку спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час своєї 48-ї сесії включив стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хору до Списку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що пам’ятка, розташована в тимчасово окупованому Криму, зазнає постійних пошкоджень і руйнувань через дії російської окупаційної влади.

Підставою для рішення стали задокументовані порушення, зокрема незаконні археологічні розкопки, масштабна забудова території пам’ятки та її охоронних зон, руйнування археологічного контексту і незаконне переміщення культурних цінностей.

Під час обговорення українську позицію підтримали представники Польщі, Чехії та Швейцарії.

Окрім цього, ЮНЕСКО закликало забезпечити захист інших пам’яток культурної спадщини Криму, серед яких Ханський палац у Бахчисараї, печерні міста Кримської Готії, Кримська астрофізична обсерваторія та Судацька фортеця.

Херсонес Таврійський — давньогрецьке місто, засноване у V столітті до нашої ери. У 2013 році пам'ятку внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Після окупації Криму Україна неодноразово заявляла про загрозу її збереженню через діяльність російської влади.