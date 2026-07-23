Батьки зможуть забороняти підліткам стримити на Twitch

Стримінгова платформа Twitch запровадила батьківський контроль для акаунтів користувачів віком від 13 до 17 років. Батьки та опікуни зможуть забороняти підліткам проводити стрими, а також матимуть змогу вимикати приватні повідомлення та встановлювати щоденні ліміти користування платформою, пише The Verge.

Для підключення функцій потрібно прив’язати акаунт дорослого до профілю підлітка. Панель батьківського контролю розмістили в налаштуваннях облікового запису на сторінці «Family Center» («Сімейний центр»). Використання цих інструментів є добровільним.

Серед доступних налаштувань — повна заборона на проведення прямих трансляцій. Батьки також зможуть вимкнути «Whispers» — функцію приватних повідомлень Twitch. Після цього підліток не зможе надсилати або отримувати особисті повідомлення.

Щоденні обмеження часу діятимуть на всіх пристроях, з яких користувач входить у пов’язаний акаунт. Twitch дозволить гнучко налаштовувати тривалість користування платформою протягом дня.

Через «Сімейний центр» також можна буде керувати контентом, який з’являється в пошуку та рекомендаціях. Зокрема, батьки зможуть приховати трансляції з позначками «Азартні ігри», «Ігри з рейтингом для дорослих» і «Сексуальна тематика». Обмеження стосуватимуться контенту, якому присвоїли відповідні класифікаційні позначки.

Щотижня дорослі отримуватимуть на електронну пошту звіт про активність підлітка. У ньому вказуватимуть канали, які він переглядав, і кількість годин, проведених на Twitch. Функція не передбачає доступу до змісту особистих повідомлень.

Коли користувачеві виповниться 18 років, його акаунт автоматично від’єднають від батьківського профілю. У Twitch також повідомили, що надалі планують розширювати перелік доступних інструментів, але поки що не уточнили, які саме функції можуть додати.