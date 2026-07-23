Венеційська бієнале оскаржить скасування гранту ЄС через участь Росії у виставці

Венеційська бієнале заявила, що оскаржуватиме рішення Європейського Союзу відкликати грант у розмірі €2 мільйони. Фінансування припинили після повернення російського павільйону на виставку 2026 року, повідомляє Reuters.

Організатори назвали рішення Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури очікуваним. Вони заявили, що «відстоюватимуть свої права в усіх компетентних органах».

У Бієнале пояснили, що відкликаний грант співфінансував проєкти її кінематографічного підрозділу. За словами організаторів, ці проєкти «не мають нічого спільного з участю Росії». Вони також стверджують, що рішення ЄС не матиме істотного впливу на бюджет, фінансову звітність і заплановані заходи інституції.

Раніше Єврокомісія підтвердила припинення фінансування після юридичної оцінки та відповідної рекомендації. Речник ЄК Тома Реньє заявив, що культурні заходи, які фінансують коштом європейських платників податків, мають захищати демократичні цінності та сприяти діалогу, різноманіттю і свободі висловлювання. За його словами, сучасна Росія цих принципів не дотримується.

Раніше віцепрезидентка Єврокомісії Генна Вірккунен повідомила, що ЄК рекомендувала позбавити Венеційську бієнале гранту у розмірі €2 мільйонів. Причиною стало те, що цього року країна-агресор Росія знову бере участь у виставці.

Росія цьогоріч повернулася на Венеційську бієнале вперше з початку повномасштабного вторгнення. Її національний павільйон під назвою «The Tree Is Rooted In the Sky» («Дерево вкорінене в небі») був розташований у садах Джардіні.

Павільйон Росії не працював у звичайному вигляді для публіки. Його відкрили лише під час прев’ю-показів для фахівців і преси 5–8 травня. Після цього відвідувачі не могли заходити всередину: вони бачили відеопроєкції на зовнішніх стінах павільйону та чули музику з будівлі.

Подобається цей матеріал? Читайте також: Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале

Повернення російського павільйону викликало критику з боку України, європейських урядів, депутатів Європарламенту, делегатів ПАРЄ та мистецької спільноти. Міністри культури та закордонних справ 22 європейських країн, серед яких Україна, Польща, Німеччина, Фінляндія та країни Балтії, вимагали від керівництва Венеційської бієнале переглянути рішення про участь Росії.

У спільному листі міністри заявляли, що російська присутність на бієнале може використовувати мистецтво як інструмент державної пропаганди. Вони також наголошували, що участь Росії створює враження міжнародного визнання на тлі війни проти України та руйнування української культурної спадщини.

МЗС України та Міністерство культури України також закликали організаторів бієнале не допускати російський павільйон. Окремо депутати Європарламенту зверталися до керівництва ЄС із вимогою запобігти поверненню Росії, а понад 70 делегатів ПАРЄ закликали не допустити участі РФ у виставці.

Організатори Венеційської бієнале раніше заявляли, що робота російського павільйону не порушує правил виставки. Вони пояснювали, що Бієнале не ухвалює політичних рішень щодо участі країн і приймає заявки від держав, які визнає Італія. За позицією організаторів, Росія має право брати участь, оскільки володіє історичним павільйоном у садах Джардіні.

Голова Венеційської бієнале П’єтранджело Буттафуоко захищав рішення про участь Росії, заявляючи, що мистецтво має залишатися нейтральним простором для діалогу без цензури. Водночас уряд Італії критикував повернення російського павільйону. Міністр культури Італії Алессандро Джулі виступав проти участі Росії та вимагав перевірити, чи сумісна її участь із санкційним режимом ЄС.

Подобається цей матеріал? Читайте також: Венеційська бієнале 2026 — виставка, що розмірковує про глобальну нестабільність та стала її частиною

У квітні Єврокомісія вже попереджала Венеційську бієнале, що може тимчасово зупинити або відкликати грант у розмірі €2 мільйони через російський павільйон. Тоді організаторам дали час, щоби пояснити свою позицію. Нинішня рекомендація стала результатом оцінки цих пояснень.

На тлі скандалу міжнародне журі Венеційської бієнале заявляло, що не розглядатиме для нагород павільйони країн, лідерів яких Міжнародний кримінальний суд звинувачує в злочинах проти людяності. Це рішення стосувалося, зокрема, Росії та Ізраїлю. Згодом журі оголосило про колективну відставку, а організатори змінили процедуру визначення переможців: замість журі їх мають обирати глядачі.

Відкриття російського павільйону супроводжували протести. Біля павільйону акцію проводили активістки й активісти Femen та Pussy Riot.