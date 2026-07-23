Покинутий літак, що роками стояв в аеропорту Севільї, продають за €10

Іспанський оператор аеропортів Aena виставив на аукціон покинутий літак Piper PA-23 Apache, який щонайменше з 2018 року стоїть в аеропорту Севільї. Стартова ціна лота становить лише €10, пише Euronews.

За словами представників Aena, власника літака неодноразово намагалися знайти. Також інформацію про покинуте повітряне судно тричі публікували в державному віснику Іспанії, однак ніхто так і не заявив на нього права.

Після цього літак офіційно визнали покинутим і вирішили продати через відкритий аукціон. Подати заявку можуть як приватні особи, так і компанії чи установи.

Літак Piper PA-23 Apache. Фото ілюстративне

Втім, потенційним покупцям радять не розраховувати на польоти. В Aena зазначили, що літак перебуває у поганому технічному стані й не придатний для експлуатації.

Piper PA-23 Apache — це двомоторний американський літак, який компанія Piper Aircraft випускала з 1950-х років. Він вміщує до чотирьох людей і свого часу став першим серійним двомоторним літаком виробника.