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Покинутий літак, що роками стояв в аеропорту Севільї, продають за €10

Іван Назаренко 23 липня 2026
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Іспанський оператор аеропортів Aena виставив на аукціон покинутий літак Piper PA-23 Apache, який щонайменше з 2018 року стоїть в аеропорту Севільї. Стартова ціна лота становить лише €10, пише Euronews.

За словами представників Aena, власника літака неодноразово намагалися знайти. Також інформацію про покинуте повітряне судно тричі публікували в державному віснику Іспанії, однак ніхто так і не заявив на нього права.

Після цього літак офіційно визнали покинутим і вирішили продати через відкритий аукціон. Подати заявку можуть як приватні особи, так і компанії чи установи.

Літак Piper PA-23 Apache. Фото ілюстративне

Втім, потенційним покупцям радять не розраховувати на польоти. В Aena зазначили, що літак перебуває у поганому технічному стані й не придатний для експлуатації.

Piper PA-23 Apache — це двомоторний американський літак, який компанія Piper Aircraft випускала з 1950-х років. Він вміщує до чотирьох людей і свого часу став першим серійним двомоторним літаком виробника.

Фото: Pablo Andrés Ortega Chávez / Wikimedia Commons
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