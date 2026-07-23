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В Іспанії запустили мережу веломаршрутів через геопарки ЮНЕСКО

Ірина Маймур 23 липня 2026
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В Іспанії запустили мережу веломаршрутів через геопарки ЮНЕСКО

В іспанському регіоні Кастилія-Ла-Манча запустили мережу велосипедних маршрутів Rural Bike Conecta CLM загальною протяжністю 2180 кілометрів. Вона охоплює 168 муніципалітетів, два національні парки, сім природних парків і два глобальні геопарки ЮНЕСКО, пише Euronews.

Маршрути проходять через столиці провінцій, невеликі населені пункти та сільські території регіону. Для навігації вздовж мережі встановили понад 3200 вказівників.

На реалізацію проєкту спрямували €2,4 мільйона з фондів європейської програми NextGenerationEU. Мережа має сприяти розвитку велосипедного туризму та зробити природні території центральної Іспанії доступнішими для подорожей.

Серед ключових локацій — національні парки Таблас-де-Дайм’єль і Кабаньєрос. Перший є однією з небагатьох у Європі водно-болотних територій, де заплави формуються внаслідок річкових розливів і виходу підземних вод. Тут облаштовано три маршрути для самостійних піших прогулянок.

Кабаньєрос охороняє одну з найкраще збережених в Іспанії ділянок середземноморських лісів. У 1980-х територію планували перетворити на військовий полігон, однак проєкт зупинили після протестів місцевих жителів і природоохоронців. Нині в парку прокладено 16 пішохідних маршрутів рівнинними та гірськими ділянками.

За словами регіональної міністерки економіки, підприємництва та зайнятості Патрісії Франко, нова мережа має підтримати активний і сталий туризм та посилити туристичну привабливість Кастилії-Ла-Манчі.

Вона також послалася на дані туристичного барометра Exceltur, за якими у другому кварталі 2026 року регіон показав найвищі темпи зростання туристичного сектору серед автономних спільнот Іспанії.

У майбутньому Rural Bike Conecta CLM планують долучити до EuroVelo. Наразі мережа ще не входить до цієї системи. EuroVelo об’єднує 17 міжнародних веломаршрутів, які проходять різними країнами Європи.

Фото: FrDr / Wikimedia Commons
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