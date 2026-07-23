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Зірка серіалу «Ведмідь» Ебон Мосс-Бакрак поділився сімейним рецептом українського борщу своєї тещі

Іван Назаренко 23 липня 2026
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Зірка серіалу «Ведмідь» Ебон Мосс-Бакрак поділився сімейним рецептом українського борщу своєї тещі

Американський актор Ебон Мосс-Бакрак, відомий за роллю Річі Джеримовича у серіалі «Ведмідь», поділився рецептом українського борщу, якого його навчила покійна теща. Рецепт опублікувало видання The New York Times у матеріалі про те, як актори серіалу готують у реальному житті.

У ньому борщ описують як більш солоний, ніж солодкий, а його насичений смак пояснюють тривалим обсмажуванням капусти й цибулі, доки овочі не карамелізуються.

За рецептом Мосс-Бакрака, до борщу входять капуста, буряк, морква, цибуля, часник, вода та лимонний сік. Без м’яса. Подавати страву актор радить гарячою або холодною — зі сметаною та свіжим кропом. Для холодної версії також рекомендує додати свіжий огірок і варене яйце.

Окремо Мосс-Бакрак наголошує, що борщ не варто їсти одразу після приготування. Найкраще залишити його настоятися в холодильнику на ніч, адже, за словами актора, смак стає значно глибшим на другий і навіть третій день.

У статті The New York Times зазначають, що цей рецепт Мосс-Бакрак успадкував від своєї тещі Лідії Ємчук, яка навчила його готувати традиційну українську страву. Актор одружений із українською фотографкою та режисеркою Єленою Ємчук, яка відома артдирекцією для гурту The Smashing Pumpkins.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
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