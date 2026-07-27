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Marvel назвала нового Чорну Пантеру — ним стане зірка фільму «Чужий: Ромул» Девід Джонссон

Іван Назаренко 27 липня 2026
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Британський актор Девід Джонссон, відомий за серіалом «Індустрія» та фільмом «Чужий: Ромул», виконає роль нового Чорної Пантери у третьому фільмі франшизи Marvel. Про це режисер Раян Куглер оголосив під час презентації Marvel Studios на Comic-Con, повідомляє The Guardian.

Джонссон зіграє сина Т'Чалли — героя, котрого у попередніх фільмах втілював Чедвік Боузман. Персонажа вперше представили наприкінці стрічки «Чорна Пантера: Ваканда назавжди», а в новому фільмі він уже стане дорослим.

Чедвік Боузман помер 2020 року у віці 43 років після боротьби з раком товстої кишки. Через це в «Чорній Пантері: Ваканда назавжди» центральною героїнею стала Шурі, роль якої виконала Летиція Райт.

Під час анонсу до режисера також приєдналися Летиція Райт та Вінстон Дьюк, які повернуться до своїх ролей.

Девід Джонссон розпочав кар'єру у лондонському Вест-Енді, а широку популярність здобув після ролі Ґаса Саккі в серіалі «Індустрія». У 2025 році він отримав премію BAFTA як найкраща висхідна зірка. Прем'єра «Чорної Пантери-3» запланована на 15 грудня 2028 року.

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