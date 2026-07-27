Український сумоїст Данило Явгусишин втретє виграв Кубок імператора в Японії

Український сумоїст Данило Явгусишин, який виступає під професійним ім’ям Аонішікі Арата, утретє в кар’єрі здобув Кубок імператора на липневому турнірі Nagoya Basho в Японії, повідомляє NewsJp.

Перед останньою сутичкою Аонішікі одноосібно очолював турнірну таблицю, однак поступився японцю Атаміфуджі. Ще один претендент на титул, монгол Кірішіма, свій поєдинок виграв. Тому всі троє завершили змагання з однаковим результатом — 12 перемог і три поразки. Для визначення чемпіона провели додатковий турнір між трьома сумоїстами. У вирішальній серії Аонішікі спочатку переміг Атаміфуджі, а потім — Кірішіму.

На турнірі Явгусишин виступав у ранзі секіваке після пониження з одзекі. На одинадцятий день змагань він здобув десяту перемогу, яка дозволила йому одразу повернути попередній статус.

Одзекі — другий за значенням ранг у професійному сумо. Вище за нього перебуває лише йокодзуна. Сумоїст, який втратив ранг одзекі, може повернути його вже на наступному турнірі, якщо здобуде щонайменше десять перемог.

Аонішікі став першим сумоїстом, який виграв турнір одночасно з поверненням до рангу одзекі за цим правилом. До нього спортсмени вже відновлювали ранг після одного турніру в статусі секіваке, однак ніхто з них тоді не здобував чемпіонського титулу.

Явгусишин родом із Вінниці й займається сумо з дитинства. Після початку повномасштабного російського вторгнення він разом із родиною виїхав до Німеччини, а у квітні 2022 року переїхав до Японії.

Там його прийняла родина японського сумоїста Арати Яманаки, з яким українець познайомився на юнацькому чемпіонаті світу 2019 року. Згодом Явгусишин приєднався до школи сумо Аджіґава, а у вересні 2023 року дебютував на професійному рівні.

Частина його спортивного імені Аонішікі відсилає до синього кольору українського прапора, а ім’я Арата він узяв на честь Яманаки, який допоміг йому після переїзду.

Перший Кубок імператора Аонішікі здобув у листопаді 2025 року, другий — у січні 2026-го. За підсумками турніру Nagoya Basho він також учетверте отримав спеціальну нагороду за технічну майстерність.