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Гору Олімп у Греції внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО — вона перебувала в кандидатах із 2014 року

Іван Назаренко 27 липня 2026
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Гору Олімп у Греції внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО — вона перебувала в кандидатах із 2014 року

Гору Олімп — найвищу вершину Греції та міфічну оселю давньогрецьких богів — внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Відповідне рішення ухвалив Комітет світової спадщини під час засідання в південнокорейському Пусані, пише The Guardian.

Олімп отримав статус об'єкта змішаної спадщини, що визнає його одночасно культурну та природну цінність. Гора перебувала у попередньому списку кандидатів із 2014 року.

Голова грецької делегації при ЮНЕСКО Георгіос Кумуцакос заявив, що новий статус допоможе краще захистити Олімп для майбутніх поколінь. Мер регіону Евангелос Героліоліос також наголосив, що рішення покладає на місцеву владу додаткову відповідальність за збереження унікальної природи гори.

Разом з Олімпом до списку Світової спадщини внесли ще кілька об'єктів, зокрема пляжі висадки союзників у Нормандії, де 6 червня 1944 року відбулася операція «День Д».

ЮНЕСКО назвало узбережжя Нормандії винятковим культурним ландшафтом, сформованим подіями Другої світової війни та їхнім історичним значенням. Водночас експерти раніше попереджали про загрози для цієї території, пов'язані з масовим туризмом, зміною клімату та підвищенням рівня моря.

Цього року до списку внесли давні японські столиці Асука та Фудзівара, а ландшафт Бома-Бадінгіло в Південному Судані став першим об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО для цієї країни.

Також нещодавно ЮНЕСКО внесла давньогрецьке місто Херсонес Таврійський в окупованому Криму до Списку об'єктів світової спадщини, що перебувають під загрозою.

Фото: kallerna / Wikimedia Commons
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