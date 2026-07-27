Автори фільму «Підземелля і дракони: Честь злодіїв» уже написали сценарій сиквелу, але студія його не схвалила

Сценаристи й режисери фільму «Підземелля і дракони: Честь злодіїв» Джонатан Голдстайн і Джон Френсіс Дейлі вже написали продовження стрічки, однак проєкт поки не отримав «зелене світло» від студії. Про це повідомляє Deadline.

За словами Голдстайна, сценарій сиквелу вже готовий, але його майбутнє залишається невизначеним через фінансові причини.

«Ми справді написали продовження. Нас найняли для цього, але не знаю, чи побачить воно світ. Такі фільми дуже дорогі у виробництві. Нам би дуже хотілося його зняти — ми любимо цей акторський склад і вважаємо, що написали історію, яка сподобалася б фанатам», — сказав режисер.

Фільм «Підземелля і дракони: Честь злодіїв» вийшов у 2023 році та отримав високі оцінки критиків і глядачів — 91% і 92% відповідно на Rotten Tomatoes. Водночас у прокаті стрічка зібрала $205 мільйонів при бюджеті $150 мільйонів, що не дозволило їй стати беззаперечним комерційним хітом.

Попри невизначеність із продовженням фільму, франшиза все ж розвивається. Після того як Paramount+ відмовився від серіалу за Dungeons & Dragons, компанія Hasbro знайшла новий дім для проєкту — його створює Netflix.

Нова екранізація отримала назву «The Forgotten Realms», а над нею працюють продюсер Шон Леві та сценарист Дрю Кревелло.