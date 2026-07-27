У Перу землетрус пошкодив церкву XVI століття: волонтери евакуюють реліквії

У Перу землетрус пошкодив церкву Апостола Сантьяго XVI століття в місті Чонгос-Бахо. У храмі обвалилася більша частина даху, працівники Міністерства культури й волонтери рятують реліквії через ризик подальших руйнувань. Про це повідомляє The Art Newspaper.

Землетрус стався 18 липня о 21:24 за місцевим часом. Його епіцентр розташовувався в районі Чонгос-Бахо у провінції Чупака регіону Хунін, а інтенсивність поштовхів сягнула IV–V ступеня.

Церква Апостола Сантьяго зазнала серйозних пошкоджень. Обвалилася значна частина покрівлі, у вежі та стінах з’явилися тріщини. Також постраждали архітектурні деталі, вівтарі та частина старовинних зображень. Дзвіниця залишається під загрозою подальшого обвалу.

Працівники Міністерства культури, місцеві волонтери та студенти розбирають уламки й переносять релігійні зображення у безпечне місце. Уцілілі вівтарі накривають, щоб захистити старі пігменти від сонця. Першочергові роботи прагнуть провести до початку сезону дощів.

«Перші дощі починаються в серпні, тому зараз ми зосереджені на екстрених роботах», — розповів керівник управління культури регіону Хунін Хав’єр Рохас Леон.

Землетрус пошкодив і сусідні пам’ятки. На площі біля церкви впав півтораметровий різьблений кам’яний хрест Кані-Крус, відомий як «Наш Господь із Кані-Крус» («Our Lord of the Cani Cruz»). У каплиці Дель-Копон обвалилася бічна стіна, а уламки зруйнували один із вівтарів. На археологічній пам’ятці Арватуро фахівці виявили тріщини та обвали у кам’яних конструкціях.

За попередньою оцінкою парафіяльного священника Рікардо Очарана, лише заміна даху церкви може коштувати понад $400 тисяч, а повне відновлення — тривати близько двох років. Парафія розпочала збір коштів через архієпархію Уанкайо.

Церкву звели у XVI столітті за часів іспанського віцекороля Франсіско де Толедо. Стіни церкви зробили із саману — висушених на сонці блоків із глинистої землі, піску, води та соломи. Дерев’яну конструкцію даху вкрили черепицею. Храм, який вміщує близько 300 людей, має статус національної культурної спадщини Перу та є місцем паломництва.

Після землетрусу парафія на знак жалоби за наслідками трагедії скасувала свято свого покровителя, заплановане на 25 липня.