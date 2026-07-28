До роковин теракту в Оленівці в Києві відкривається документально-мистецька виставка

28 липня в київському просторі «Млин» відкривається документально-мистецька виставка «Оленівка», присвячена пам’яті українських військовополонених, які загинули внаслідок теракту в Оленівській колонії в липні 2022 року. Про це повідомляють організатори — благодійний фонд «Креативна Січ» та громадська організація «Спільнота Оленівки», що об’єднує родини загиблих, поранених і військовополонених.

Через архівні матеріали, свідчення, відеороботи та мистецькі інсталяції проєкт розповідає історії захисників «Азовсталі» до полону та під час утримання в колонії. Маршрут експозиції починається з фотографій їхнього мирного життя, а далі переходить до документування умов полону й подій в Оленівці.

Серед експонатів — реконструкція камери зі світловим і звуковим оформленням та інсталяція зі світлинами очей українських військовополонених. Відвідувачі також зможуть залишити слова пам’яті й підтримки.

Виставка має вшанувати загиблих, підтримати їхні родини та нагадати про військових, які досі перебувають у російському полоні. Організатори також називають проєкт інструментом міжнародної адвокації: після Києва його планують показувати за кордоном, привертаючи увагу до необхідності відновити незалежне розслідування подій в Оленівці.

Виставка працюватиме до 3 серпня. Вхід вільний.

Також 28 липня в кінотеатрі «Жовтень» покажуть документальний відеопроєкт «Оленівка. Листи». Він складається з п’яти епізодів, побудованих навколо особистих листів до загиблих і полонених військових, свідчень очевидців та коментарів експертів. Проєкт створила Платформа пам’яті «Меморіал» у співпраці зі «Спільнотою Оленівки». Після показу відбудеться розмова про пам’ять, документування воєнного злочину та боротьбу за звільнення військовополонених.

У ніч із 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії № 120 у тимчасово окупованій Оленівці стався вибух у бараці, де утримували українських військовополонених. За даними «Спільноти Оленівки», загинули щонайменше 53 захисники «Азовсталі», понад 130 людей дістали поранення, а понад 90 військових, які перебували в колонії, досі залишаються в російському полоні.

За свідченнями очевидців і даними українського слідства, військовополонених незадовго до вибуху перевели до окремого барака, де могла бути закладена вибухівка. Пораненим після вибуху тривалий час не надавали належної медичної допомоги.

У серпні 2022 року ООН створила місію зі встановлення фактів щодо подій в Оленівці. У січні 2023-го її розпустили через відсутність необхідних гарантій безпеки та доступу до місця події. Управління ООН із прав людини згодом встановило, що характер руйнувань не відповідає російській версії про удар ракетою HIMARS, однак точний тип боєприпасу та місце його запуску визначити не вдалося.