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На кінофестивалі у Локарно покажуть три українські фільми, серед них — прем’єра нової стрічки Наталки Ворожбит

Іван Назаренко 05 серпня 2026
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На кінофестивалі у Локарно покажуть три українські фільми, серед них — прем’єра нової стрічки Наталки Ворожбит

Сьогодні у Швейцарії розпочався 79-й Міжнародний кінофестиваль у Локарно — один із найпрестижніших і найстаріших кінофорумів світу, заснований 1946 року. Цьогоріч у його програмі представлять одразу три українські стрічки, серед яких — світова прем’єра нового фільму Наталки Ворожбит.

13 серпня у конкурсній секції Concorso Cineasti del Presente покажуть фільм «Демони». Події стрічки розгортаються на містичній Полтавщині 1990-х років, де жінка закохується в росіянина, який називає себе письменником, а межа між реальністю та надприродним поступово стирається.

Головну роль виконала Руслана Писанка — це її остання велика робота в кіно.

Кадр з фільму «Демони»

Також до основного міжнародного конкурсу увійшла спільна робота України та Німеччини «Я рідко прокидаюсь мріючи» режисерки Ізабель Стівер. Фільм розповідає про молоду квір-пару, яка переживає гендерний перехід одного з партнерів на тлі початку повномасштабної війни.

Крім того, від України покажуть 18-хвилинну короткометражку «Ще один день у металевій коробці» режисера Гліба Фельдмана, яку відібрали до конкурсу Pardi di Domani.

Міжнародний кінофестиваль у Локарно відбувається із 1946 року та входить до числа найважливіших європейських кінофорумів поряд із Каннами, Венецією та Карловими Варами.

Його головною локацією є площа П’яцца Гранде, де просто неба влаштовують покази для близько восьми тисяч глядачів, а головною нагородою — «Золотий леопард». Фестиваль триватиме до 15 серпня.

Кадри з фільму надані БЖ творцями проєкту
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