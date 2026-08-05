Російська атака на Київ та область: постраждали «Сільпо», ROZETKA, «Нова пошта», «Епіцентр» і Novus (оновлено)

Унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 5 серпня загинули працівники «Сільпо», «Нової пошти» та «Епіцентру», є поранені. Ракети й дрони зруйнували або пошкодили логістичні, складські та виробничі об’єкти цих компаній, ROZETKA і Novus у Києві та області.

Під час удару горіли два розподільчі центри «Сільпо». За повідомленням мережі, загинули шестеро працівників. Точна кількість постраждалих наразі уточнюється. У компанії заявили, що підтримують зв’язок із родинами загиблих і потерпілих та нададуть їм необхідну допомогу.

Російський удар також знищив сортувальний центр «Нової пошти» в Києві. Загинули троє людей — двоє водіїв партнерської компанії та працівник підрядної організації. Ще восьмеро людей дістали поранення. «Нова пошта» оцінює наслідки руйнувань і обіцяє компенсувати клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених та знищених відправлень.

В «Епіцентрі» повідомили про одночасний удар по двох ключових логістичних комплексах. У Києві повністю згорів центр на вулиці Віскозній. У логістично-виробничому комплексі в Калинівці загинув працівник, ще троє співробітників потрапили до лікарні з пораненнями.

Внаслідок прямих ракетних ударів повністю знищено два великі складські комплекси. Ще одна ракета влучила у завод «Epicentr Ceramic Corporation». Виробництво керамічної плитки зупинили, а біля комплексу вигоріли 20 автомобілів працівників. Остаточний розмір збитків ще встановлюють.

Щоб продовжити постачання продукції, «Епіцентр» планує перенести виробництво на два свої підприємства за кордоном. Паралельно компанія готує запуск ще одного майданчика в Україні. За попередніми оцінками, відновлення зруйнованого заводу може тривати від півтора до двох років.

У Броварах три балістичні ракети остаточно знищили ключовий розподільчий комплекс ROZETKA. Склад площею близько 100 тисяч квадратних метрів відкрили 2017 року. Він обробляв понад 100 тисяч замовлень на день і після останнього удару не підлягає відновленню.

Це була третя атака на об’єкт за кілька днів. Під час першого удару 1 серпня загинув працівник ROZETKA, щонайменше шестеро людей постраждали. Наступного дня два дрони знову влучили у склад, але тоді минулося без нових жертв. Під час третьої атаки люди також не постраждали.

Кількох прямих ракетних влучань зазнав і логістичний центр Novus. Будівля серйозно пошкоджена, а роботу об’єкта повністю зупинили. Це вже другий удар по центру від початку повномасштабної війни.

Саме через цей центр мережа постачала продукти до своїх супермаркетів. Команда перерозподіляє товарні запаси й перебудовує логістику, щоб магазини продовжували отримувати необхідну продукцію. За заявою Novus, працівники під час атаки перебували в укритті й не постраждали.

Також в INTERTOP Ukraine заявили про повне знищення головного логістичного складу, який працював із 2009 року та щодня обробляв десятки тисяч замовлень. Разом з об’єктом компанія втратила значну частину товарних запасів, обладнання й інфраструктуру для відвантаження.

Логістичний комплекс із товарами PUMA також повністю зруйнований унаслідок російського удару. Працівники не постраждали, однак бренд попередив, що впродовж найближчих тижнів або місяців в Україні може бракувати окремих товарів.

Підприємство з іноземними інвестиціями «Тойота-Україна» втратило склад запасних частин і супутніх товарів. Компанія перейшла на альтернативні логістичні рішення, однак попередила про можливі тимчасові затримки з постачанням окремих деталей, аксесуарів і мастильних матеріалів.

У Wella Professionals Ukraine повідомили, що в Київській області повністю зруйновано склад логістичного партнера Denka Logistics. Разом із ним втрачено запаси брендів Wella Professionals, Londa Professional, System Professional, SebMan та OPI, а також осінній сток Champion. Попередні збитки оцінюють у понад 63 млн гривень.

Загалом унаслідок нічної атаки на Київ і область загинули 17 людей, ще 44 дістали поранення, повідомив президент Володимир Зеленський. Основними цілями удару стали склади, логістична інфраструктура, виробничі об’єкти та залізнична станція.