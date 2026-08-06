Мінкульт повідомив, що не погоджував облаштування нового культурного простору на Андріївському узвозі

Міністерство культури України повідомило, що не видавало дозволів на проведення робіт на ділянці біля Андріївського узвозу, 5, де планують облаштувати культурно-мистецький сквер. Про це відомство повідомило у відповіді на запит ГО «Спадщина», пише пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

У міністерстві зазначили, що в електронній системі документообігу відсутні будь-які погодження на проведення земляних, будівельних чи інших робіт за цією адресою.

Також Мінкульт не погоджував реконструкцію кафе «Під липою» — пам'ятки історії та найстарішої дерев’яної садиби на Андріївському узвозі, яку почали розбирати на початку 2026 року. Тоді демонтаж вдалося зупинити після втручання Київської міської прокуратури.

Андріївський узвіз має статус комплексної пам’ятки національного значення з 2012 року. Під охороною перебувають не лише окремі історичні будівлі, а й загальний вигляд вулиці.

Раніше стало відомо, що на місці нинішнього скверу на Андріївському узвозі, 5 планують створити новий громадський простір. Згідно з візуалізаціями, для цього демонтують наявні зелені насадження, облаштують сходи та висадять одне декоративне дерево. Через це кияни зареєстрували петицію із закликом зберегти наявний сквер.