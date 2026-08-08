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У Римі випадково виявили невідому давньоримську будівлю II століття з мозаїками та фресками

Іван Назаренко 08 серпня 2026
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У Римі під час робіт із укріплення стародавньої стіни на Целійському пагорбі археологи випадково виявили залишки великої давньоримської будівлі. Комплекс прикрашений мозаїками, фресками та розписними стелями й датується II століттям нашої ери, повідомляє Associated Press.

Знахідку зробили на території Вілли Челімонтана. Фахівці очікували, що поблизу Римського форуму можуть зберігатися давні споруди, однак масштаб відкриття виявився значно більшим. Археологи вже виявили вісім приміщень, п'ять із яких розкопали повністю. Ще три дослідили частково.

Особливо цінними виявилися декоративні елементи. В одній із кімнат знайшли дві мозаїчні підлоги, накладені одна на одну: верхня датується III століттям, а нижня — II століттям. На одній із них зображені дельфін і риби навколо кратера.

Археологи також знайшли великі фрагменти розписної стелі. Її прикрашали червоні та сині кола, білі ліпні рамки й орнамент із зубчиками. Дослідникам вдалося зібрати понад половину стелі, яку планують повністю реконструювати.

Під час розкопок також виявили сотні інших артефактів — фрагменти мармуру, кераміки, мозаїк і розписаної штукатурки.

Призначення будівлі поки не встановили. Археологи припускають, що це може бути дім заможної римської родини, на що вказує розкішне оздоблення. Інша версія пов'язує комплекс із казармами давньоримської пожежної служби.

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