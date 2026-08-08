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Сем Нілл встиг завершити зйомки у фільмі «Легенда про Зельду» до смерті — це стане однією з його останніх ролей

Іван Назаренко 08 серпня 2026
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Новозеландський актор Сем Нілл встиг завершити зйомки у майбутній екранізації відеогри The Legend of Zelda до своєї смерті. Це стане однією з його останніх ролей у кіно, повідомляє Deadline.

Нілл помер минулого місяця у віці 78 років від пневмонії. Зйомки ігрового фільму завершилися ще у квітні, а прем'єра запланована на травень 2027 року.

Яку саме роль виконав актор, поки не розголошують. Фанати припускають, що Нілл міг зіграти короля Гайрула — правителя вигаданого королівства, де розгортається більшість подій серії.

Окрім «Зельди», Нілл встиг знятися у «Godzilla x Kong: Supernova», яка має вийти у березні 2027 року, а також у романтичній комедії «The Last Resort», де він зіграв батька героїні Дейзі Рідлі.

Фільм «Легенда про Зельду» стане першою повнометражною кіноадаптацією популярної серії Nintendo. Головні ролі Лінка та принцеси Зельди виконають Бенджамін Еван Ейнсворт і Бо Браґасон. Режисером виступив Вес Болл, відомий за трилогією «Той, що біжить у лабіринті» та «Королівством планети мавп».

За свою п'ятдесятирічну кар'єру Нілл зіграв у десятках фільмів і серіалів. Особливо відомим він став завдяки роботам у горорі та фантастиці, зокрема у стрічках «Парк Юрського періоду», «Омен III», «Одержимість» та «В пащі божевілля».

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