В українських кінотеатрах знову покажуть останні фільми про Гаррі Поттера — до 25-річчя першої стрічки

До 25-річчя виходу першого фільму про Гаррі Поттера в український прокат повернуться «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1» та «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2». Покази стартують 27 серпня, повідомила Warner Bros. Pictures.

Дві завершальні стрічки, зняті режисером Девідом Єйтсом, екранізують останню книжку серії Джоан Ролінґ. Готуючись до останньої битви із Волдемортом, Гаррі, Рон і Герміона вирушають на пошуки горокраксів Темного Лорда, залишивши Гоґвортс.

«Смертельні реліквії: Частина 2» стали найкасовішим фільмом усієї франшизи, зібравши понад $1,34 мільярда у світовому прокаті та здобувши три номінації на премію «Оскар». Разом обидві частини завершили історію, яка тривала в кіно десять років — від прем'єри «Гаррі Поттера і філософського каменя» у 2001 році.

Паралельно HBO продовжує роботу над серіальною адаптацією «Гаррі Поттера». Проєкт розпланували на сім сезонів — по одному на кожну книжку серії. Шоуранеркою стала Франческа Ґардінер, а режисером — Марк Майлод.

Також нещодавно авторка книжок про Гаррі Поттера Джоан Ролінґ написала українському морпіху, який переповідав її твори побратимам у російському полоні.