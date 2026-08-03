Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

В українських кінотеатрах знову покажуть останні фільми про Гаррі Поттера — до 25-річчя першої стрічки

Іван Назаренко 03 серпня 2026
157

До 25-річчя виходу першого фільму про Гаррі Поттера в український прокат повернуться «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1» та «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2». Покази стартують 27 серпня, повідомила Warner Bros. Pictures.

Дві завершальні стрічки, зняті режисером Девідом Єйтсом, екранізують останню книжку серії Джоан Ролінґ. Готуючись до останньої битви із Волдемортом, Гаррі, Рон і Герміона вирушають на пошуки горокраксів Темного Лорда, залишивши Гоґвортс.

«Смертельні реліквії: Частина 2» стали найкасовішим фільмом усієї франшизи, зібравши понад $1,34 мільярда у світовому прокаті та здобувши три номінації на премію «Оскар». Разом обидві частини завершили історію, яка тривала в кіно десять років — від прем'єри «Гаррі Поттера і філософського каменя» у 2001 році.

Паралельно HBO продовжує роботу над серіальною адаптацією «Гаррі Поттера». Проєкт розпланували на сім сезонів — по одному на кожну книжку серії. Шоуранеркою стала Франческа Ґардінер, а режисером — Марк Майлод.

Також нещодавно авторка книжок про Гаррі Поттера Джоан Ролінґ написала українському морпіху, який переповідав її твори побратимам у російському полоні.

Мітки
Новини
Читайте також
Гігантські омари «захопили» Помпеї — в античному місті відкрили першу за 30 років виставку сучасної скульптури У Бучі збудують амбулаторію за технологією 3D-друку Підписану візитівку Стіва Джобса продають на аукціоні за майже $78 тисяч Фільм «Людина-павук: Абсолютно новий день» показав другий найуспішніший старт в історії кіно
Київські замальовки. Випуск 48 01 серпня 2026 Архітектурний гід Києва: Березняки 31 липня 2026 «Тоді були одні блатні мурчики, нахер нікого не можна було послати»: перші татуювальники країни — про першу клієнтуру 30 липня 2026 Де бігати і тусити? Найкращі бігові клуби великих міст 29 липня 2026 Біркін-бойз: як футболіст Ерлінг Голанн зробив сумку Hermès чоловічим аксесуаром 28 липня 2026 «Таємниця бункера» — серіал про ду-у-уже глибокий бункер без подвійного дна 27 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку