Через посуху на Дунаї в Сербії з-під води з'явилися кораблі часів Другої світової війни

Через тривалу посуху рівень води в Дунаї біля сербського порту Прахово впав настільки низько, що над поверхнею з’явилися рештки десятків німецьких військових кораблів часів Другої світової війни. Про це повідомляє Associated Press.

Посеред річки, яка на цій ділянці розділяє Сербію та Румунію, тепер видно іржавий корпус одного із суден і зламану щоглу. Деякі затоплені кораблі можуть досі містити зброю, боєприпаси та вибухівку.

Судна належали силам нацистської Німеччини, які діяли в Чорноморському регіоні. Німецькі військові навмисно затопили їх під час відступу з Румунії наприкінці Другої світової війни.

За оцінками істориків, у вересні 1944 року поблизу Прахова в Дунайській ущелині могли затопити до 200 військових кораблів. Це сталося під час наступу радянських військ на Балканах. Знищуючи власний флот, нацисти намагалися сповільнити просування противника.

Частину суден після війни прибрала влада соціалістичної Югославії. Більшість залишилися на дні через вибухівку та боєприпаси, які ускладнюють безпечне розчищення річки. Сербський уряд за фінансової підтримки Європейського Союзу вже багато років працює над розв’язанням цієї проблеми.

Обміління також ускладнило судноплавство. За словами мешканця Прахова Крсти Брандича, рух великих кораблів на цій ділянці майже зупинився.

«Як бачите, великі судна вже не можуть пройти», — розповів він.

Дунай, друга за довжиною річка Європи, протікає територією десяти країн. Низький рівень води створює проблеми для транспортної та енергетичної інфраструктури Центральної і Східної Європи. Частина електростанцій опинилася на межі зупинки, а уряди почали вживати заходів для скорочення споживання електроенергії.

У Румунії військові використали 180 кілограмів вибухівки, щоб підірвати скелю біля каналу Бала в нижній течії Дунаю. Таким чином влада намагалася спрямувати більше води до головного русла річки та в напрямку державної Чернаводської АЕС.