Австралійський дует breathe вперше виступить в Україні на Atlas Festival 2026

Atlas Festival 2026 оголосив першого міжнародного артиста цьогорічного лайнапу — вперше в Україні виступить австралійський дует breathe.

Проєкт із Сіднея, до складу якого входять Ендрю Грант і Шон Вокер, працює на стику жанрів давнтемпо, соул та атмосферної електроніки.

Дует не планував концертів у 2026 році та відмовився від турів, але погодився приїхати в Україну через зв’язок із українською аудиторією, яка активно слухала їхню музику під час повномасштабної війни. Артисти добиратимуться до Києва із Сіднея з кількома пересадками і витримавши десятки годин у дорозі, аби виступити перед українськими слухачами.

Цього року Atlas Festival 2026 також продовжує благодійний проєкт «Дронопад» разом із «Повернись живим». У межах фестивалю планують провести нову кампанію «Збір 150%» на підтримку українських військових.

Фестиваль відбудеться на території Blockbuster Mall з 17 по 19 липня. Організатори називають локацію однією з небагатьох у столиці, де є найбільше сертифіковане укриття ДСНС для проведення масових подій під час війни.