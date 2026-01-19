«Зоотрополіс 2» став найкасовішим голлівудським мультфільмом в історії

Студія Disney підтвердила, що сиквел «Зоотрополісу» офіційно став найуспішнішим анімаційним фільмом Голлівуду за всі часи. Світові збори стрічки сягнули $1,7 мільярда.

Новий рекорд перевершив попередній показник у 1,69 мільярда, встановлений піксарівським хітом «Думки навиворіт 2». Співголова Disney Entertainment Алан Бергман назвав це «надзвичайним досягненням» та подякував фанатам і режисерам Джареду Бушу, Байрону Говарду та продюсерці Іветт Меріно.

Найбільший внесок у цей успіх зробив міжнародний прокат, який приніс $1,31 мільярда, тоді як на внутрішньому ринку США стрічка заробила $390 мільйонів. Справжнім феноменом мультфільм став у Китаї: збори у $619 мільйонів зробили його другим найкасовішим голлівудським проєктом в історії країни, поступившись лише «Месникам: Завершення».

У центрі сюжету — поліцейська кролиця Джуді Гоппс і лис-аферист Нік Вайлд, які об’єднуються, щоб вистежити нового загадкового мешканця міста — рептилію Гері Де’Снейка. Розслідування змушує героїв не лише розкрити таємницю, а й боротися за власну репутацію.