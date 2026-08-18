У Бразилії повернули вісім робіт Матісса, викрадених із бібліотеки у 2025 році

Поліція Бразилії знайшла вісім робіт Анрі Матісса, викрадених у грудні 2025 року з бібліотеки Маріу де Андраде в Сан-Паулу. Про це повідомляє The Art Newspaper.

Усі роботи вже повернули до бібліотеки. Водночас п’ять творів бразильського художника Кандіду Портінарі, які викрали під час того самого пограбування, досі не знайшли.

Викрадені роботи Матісса є частиною його художньої книги «Jazz», створеної 1947 року. Їхню загальну вартість оцінюють у більш ніж $190 тисяч.

Твори знайшли 13 серпня у квартирі в місті Сан-Бернарду-ду-Кампу, що входить до агломерації Сан-Паулу. На місці затримали чоловіка, якого підозрюють у зберіганні робіт для організатора пограбування. Також у квартирі виявили вогнепальну зброю.

Police in Brazil have recovered eight engravings by French artist Henri Matisse that were stolen from a Sao Paulo library last year by an organized gang of thieves, officials said on Thursday.

https://t.co/y58yQGJ4ak pic.twitter.com/xi5uzmgn36 — AFP News Agency (@AFP) August 14, 2026

Пограбування сталося 7 грудня 2025 року, в останній день тимчасової виставки «Від книги до музею: MAM São Paulo та бібліотека Маріу де Андраде».

Вранці двоє озброєних чоловіків зайшли до бібліотеки, напали на охоронця та кількох відвідувачів виставки, склали 13 робіт Матісса і Портінарі в сумку та втекли через головний вхід.

Камери спостереження допомогли поліції відстежити їхній маршрут. Уже наступного дня затримали першого підозрюваного.

Розслідування тривало кілька місяців. У квітні федеральна поліція в Ріо-де-Жанейро затримала двох підозрюваних в іншій справі про крадіжку мистецтва. Одного з них слідство вважає організатором пограбування бібліотеки.

У травні поліція провела 11 обшуків у Сан-Паулу, Сан-Бернарду-ду-Кампу, Діадемі та Ріо-де-Жанейро, перевіряючи адреси, пов’язані з підозрюваними, а також компанії, які ведуть аукціони та продаж мистецтва.

За версією правоохоронців, злочинна група діяла за заздалегідь підготовленим планом і мала окремих учасників, відповідальних за викрадення, зберігання та подальше виведення культурних цінностей на нелегальний ринок.

При цьому п’ять робіт Портінарі досі залишаються зниклими. Поліція припускає, що їх уже могли продати.

Бібліотека Маріу де Андраде відзначила сторіччя у 2025 році. Це друга за розміром публічна бібліотека Бразилії, у її фондах зберігається близько 1,38 мільйона творів. Після пограбування міська влада посилила заходи безпеки.