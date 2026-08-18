Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

У Бразилії повернули вісім робіт Матісса, викрадених із бібліотеки у 2025 році

Іван Назаренко 18 серпня 2026
178

Поліція Бразилії знайшла вісім робіт Анрі Матісса, викрадених у грудні 2025 року з бібліотеки Маріу де Андраде в Сан-Паулу. Про це повідомляє The Art Newspaper.

Усі роботи вже повернули до бібліотеки. Водночас п’ять творів бразильського художника Кандіду Портінарі, які викрали під час того самого пограбування, досі не знайшли.

Викрадені роботи Матісса є частиною його художньої книги «Jazz», створеної 1947 року. Їхню загальну вартість оцінюють у більш ніж $190 тисяч.

Твори знайшли 13 серпня у квартирі в місті Сан-Бернарду-ду-Кампу, що входить до агломерації Сан-Паулу. На місці затримали чоловіка, якого підозрюють у зберіганні робіт для організатора пограбування. Також у квартирі виявили вогнепальну зброю.

Пограбування сталося 7 грудня 2025 року, в останній день тимчасової виставки «Від книги до музею: MAM São Paulo та бібліотека Маріу де Андраде».

Вранці двоє озброєних чоловіків зайшли до бібліотеки, напали на охоронця та кількох відвідувачів виставки, склали 13 робіт Матісса і Портінарі в сумку та втекли через головний вхід.

Камери спостереження допомогли поліції відстежити їхній маршрут. Уже наступного дня затримали першого підозрюваного.

Розслідування тривало кілька місяців. У квітні федеральна поліція в Ріо-де-Жанейро затримала двох підозрюваних в іншій справі про крадіжку мистецтва. Одного з них слідство вважає організатором пограбування бібліотеки.

У травні поліція провела 11 обшуків у Сан-Паулу, Сан-Бернарду-ду-Кампу, Діадемі та Ріо-де-Жанейро, перевіряючи адреси, пов’язані з підозрюваними, а також компанії, які ведуть аукціони та продаж мистецтва.

За версією правоохоронців, злочинна група діяла за заздалегідь підготовленим планом і мала окремих учасників, відповідальних за викрадення, зберігання та подальше виведення культурних цінностей на нелегальний ринок.

При цьому п’ять робіт Портінарі досі залишаються зниклими. Поліція припускає, що їх уже могли продати.

Бібліотека Маріу де Андраде відзначила сторіччя у 2025 році. Це друга за розміром публічна бібліотека Бразилії, у її фондах зберігається близько 1,38 мільйона творів. Після пограбування міська влада посилила заходи безпеки.

Мітки
Новини
Читайте також
У США замовлення Uber Eats почнуть доставляти дронами OpenAI запускає «ChatGPT для підлітків» із посиленим захистом На Теремках у Києві знову почали роботи з прокладання теплотраси попри мораторій міської влади Швейцарська студія створила гру, в якій треба пережити 42-градусну спеку без кондиціонера
«Кінець Оук-стріт» — фільм про кризу шлюбу… і динозаврів 18 серпня 2026 Київські замальовки. Випуск 50 16 серпня 2026 Серіал «Шуґар» — найкраще, що траплялося з детективом 14 серпня 2026 Тирамісу — король десертів чи самозванець 14 серпня 2026 Я буду в костюмі болота: як Ріітта Айконен і Кароліне Йорт повертають людей до природи 12 серпня 2026 Вітаємо, тепер ви собачник. Дев’ять історій про адопцію 11 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку