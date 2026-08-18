«Такий поганий, що треба побачити»: китайський мультфільм став касовим хітом через розгромні відгуки

Китайський анімаційний фільм «Ню Лай», який глядачі висміювали за примітивну 3D-анімацію та називали «жахливим» і «моторошним», несподівано став касовим хітом. Причому саме хвиля негативних відгуків і мемів, схоже, змусила людей масово йти в кіно, щоб на власні очі побачити «настільки поганий» мультфільм, пише NBC News.

Фільм розповідає про теля, якому сниться, що воно виростає завдяки підтримці своєї родини. Після прем’єри 5 серпня картина майже не привертала уваги глядачів.

За перші десять днів прокату «Ню Лай» заробив лише близько 10 тисяч юанів — приблизно $1480. В окремі дні збори падали до 200 юанів, або близько $30.

Однак після хвилі глузування в соцмережах ситуація різко змінилася. За даними платформи Maoyan, лише за один понеділок мультфільм зібрав 8,2 млн юанів — близько $1,2 млн, і його подивилися майже 300 тисяч людей. Загальні збори сягнули 17,1 млн юанів, або близько $2,5 млн.

На китайській платформі Douban фільм отримав хвилю саркастичних відгуків. Його називали «неймовірно жахливим» та «символом нової культури інтернет-тролінгу», а частина користувачів навмисно ставила високі оцінки й рекомендувала картину іншим.

19-річний студент із Шанхая Ду Мінсі розповів, що хотів використати фільм як жарт над друзями — сказати їм, що він хороший, і переконати піти разом у кіно. У підсумку двоє його друзів погодилися. За словами студента, їм навіть сподобався перегляд, хоча один із них заснув просто під час сеансу.

Ду вважає, що популярність «Ню Лай» пояснюється інтернет-культурою: молодь захоплюється дивними чи абсурдними речами, перетворює їх на меми й долучається до тренду просто тому, що це смішно.

Цю хвилю підхопили й самі автори фільму. На афішах з’явилися намальоване від руки теля та написи на кшталт: «Приходьте, якщо вам подобається все дивне» і «Повернення грошей немає».

Нагадаємо, студія Disney підтвердила, що працює над третьою частиною анімаційної франшизи «Зоотрополіс».