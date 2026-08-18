Каньє Вест планує два концерти в Росії — це буде перший виступ «великого» артиста від початку повномасштабного вторгнення

Американський репер Каньє Вест, відомий як Ye, може дати два концерти в Санкт-Петербурзі 10 та 11 жовтня. Про це повідомив Telegram-канал стадіону «Газпром Арена», де мають відбутися виступи, пише Reuters.

Якщо концерти відбудуться, Вест стане першим «великим» західним музичним виконавцем, який виступить у Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Консервативний депутат Держдуми Віталій Мілонов уже розкритикував заплановані виступи та заявив, що замість власного репертуару Весту варто виконувати традиційні російські пісні.

Сам Вест раніше вже приїжджав у Москву 2024 року, але тоді це був приватний візит на день народження дизайнера Гоші Рубчинського, а не концерт.

Квитки на петербурзькі концерти коштують від 9 тисяч до 160 тисяч рублів, а найдешевші, за даними російського державного агентства ТАСС, розкупили приблизно за годину.

Kanye West to perform in Russia's Saint Petersburg.



The performance will take place at Gazprom Arena in October. The rapper previously paid a private visit to Moscow and, back in 2021, referred to himself as "young Putin." pic.twitter.com/C6BONfKKpk — UNITED24 Media (@United24media) August 17, 2026

Повідомлення про можливі концерти в Санкт-Петербурзі з’явилися після невдалого європейського туру репера. У 2026 році його виступи скасовували у Великій Британії, Франції, Польщі, Швейцарії та Італії. В інших країнах, зокрема Нідерландах і Туреччині, концерти відбулися попри протести.

Причиною для скасувань стали численні антисемітські та пронацистські висловлювання Веста. У минулому він публічно вихваляв Адольфа Гітлера, називав себе нацистом, використовував нацистську символіку у своєму мерчі та випустив пісню «Heil Hitler».

Раніше Вест вибачився за свої висловлювання та пояснив свою поведінку тривалим періодом психічного розладу, під час якого, за його словами, він «втратив зв’язок із реальністю».