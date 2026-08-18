Росія вдарила по розподільчому центру EVA під Києвом — частина товарів може зникнути з асортименту

Уранці, 18 серпня, внаслідок російської атаки було пошкоджено розподільчий центр мережі магазинів EVA та інтернет-магазину EVA.UA у Броварах. Про це повідомили в компанії.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. На місці продовжують працювати рятувальники, які гасять пожежу.

Поки ліквідація наслідків триває, у компанії не можуть точно оцінити масштаби пошкоджень. Імовірно, постраждали як склад EVA.UA, так і склад, з якого товари надходять до фізичних магазинів мережі.

Через це частина товарів може тимчасово зникнути з асортименту окремих магазинів, а виконання деяких інтернет-замовлень — затриматися.

У EVA зазначили, що в разі впливу атаки на конкретне замовлення, працівники контакт-центру зв’яжуться з клієнтом після уточнення всіх обставин.

Компанія також заявила, що вже працює над тим, щоб мінімізувати можливі перебої та незручності для покупців.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Київ 16 серпня постраждав офіс видавництва BookChef. Пошкоджено вікна і фасад, частину складських приміщень, де зберігалися книжки, фотозону, яку готували до виставок, а також маркетингові матеріали та мерч.