Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Росія вдарила по розподільчому центру EVA під Києвом — частина товарів може зникнути з асортименту

Кирило Шостак 18 серпня 2026
183

Уранці, 18 серпня, внаслідок російської атаки було пошкоджено розподільчий центр мережі магазинів EVA та інтернет-магазину EVA.UA у Броварах. Про це повідомили в компанії.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. На місці продовжують працювати рятувальники, які гасять пожежу.

Поки ліквідація наслідків триває, у компанії не можуть точно оцінити масштаби пошкоджень. Імовірно, постраждали як склад EVA.UA, так і склад, з якого товари надходять до фізичних магазинів мережі.

Через це частина товарів може тимчасово зникнути з асортименту окремих магазинів, а виконання деяких інтернет-замовлень — затриматися.

У EVA зазначили, що в разі впливу атаки на конкретне замовлення, працівники контакт-центру зв’яжуться з клієнтом після уточнення всіх обставин.

Компанія також заявила, що вже працює над тим, щоб мінімізувати можливі перебої та незручності для покупців.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Київ 16 серпня постраждав офіс видавництва BookChef. Пошкоджено вікна і фасад, частину складських приміщень, де зберігалися книжки, фотозону, яку готували до виставок, а також маркетингові матеріали та мерч.

Мітки
Новини
Читайте також
У США замовлення Uber Eats почнуть доставляти дронами OpenAI запускає «ChatGPT для підлітків» із посиленим захистом На Теремках у Києві знову почали роботи з прокладання теплотраси попри мораторій міської влади Швейцарська студія створила гру, в якій треба пережити 42-градусну спеку без кондиціонера
«Кінець Оук-стріт» — фільм про кризу шлюбу… і динозаврів 18 серпня 2026 Київські замальовки. Випуск 50 16 серпня 2026 Серіал «Шуґар» — найкраще, що траплялося з детективом 14 серпня 2026 Тирамісу — король десертів чи самозванець 14 серпня 2026 Я буду в костюмі болота: як Ріітта Айконен і Кароліне Йорт повертають людей до природи 12 серпня 2026 Вітаємо, тепер ви собачник. Дев’ять історій про адопцію 11 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку