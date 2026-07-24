Венеційський кінофестиваль оголосив цьогорічну програму — покажуть нові фільми Макдони, Герцога й Корееди

Організатори 83-го Венеційського кінофестивалю оголосили програму цьогорічного заходу. До основного конкурсу увійшли нові роботи Мартіна Макдони, Вернера Герцога, Флоріана Зеллера, Нанні Моретті, Хірокадзу Корееди, Лі Чхан Дона та інших відомих режисерів, пише Variety.

Голова фестивалю Альберто Барбера зазначив, що цьогорічна програма демонструє кіно як спосіб осмислення сучасного світу. Водночас він окремо згадав успіх «Одіссеї» Крістофера Нолана, заявивши, що фільм доводить: кіно «не перебуває при смерті», а продовжує оновлюватися та створювати «епіфанії й візуальні дива».

Серед найочікуваніших конкурсних прем'єр:

«Wild Horse Nine» Мартіна Макдони — чорна комедія про агентів ЦРУ з Джоном Малковичем, Семом Роквеллом і Стівом Бушемі.

«Bunker» Флоріана Зеллера з Хав'єром Бардемом і Пенелопою Крус.

«Ink» Денні Бойла про медіамагната Руперта Мердока з Гаєм Пірсом.

«Bucking Fastard» Вернера Герцога із сестрами Руні та Кейт Марою.

«Primetime» Ленса Оппенгайма з Робертом Паттінсоном.

«Possible Love» Лі Чхан Дона — перший фільм режисера після «Палаючого», створений для Netflix.

«Look Back» Хірокадзу Корееди — екранізація манги Тацукі Фудзімото.

Поза конкурсом покажуть документальний фільм «Musk» режисера Алекса Гібні про Ілона Маска, а також стрічку «Don't Look Back in Anger» про возз'єднання гурту Oasis із першими спільними інтерв'ю братів Ліама та Ноела Галлагерів за понад 25 років.

Також у програмі — новий фільм Пола Шредера «The Basics of Philosophy», документальна робота Рассела Кроу про власний гурт та трилер «Father Joe» з Кіфером Сазерлендом і Аль Пачіно.

Журі основного конкурсу очолить акторка й режисерка Меггі Джилленгол. До складу журі також увійшли режисер Джонні То, композитор Деніел Блумберг, режисерка Каутер Бен Ганія та інші кінематографісти.

Почесні нагороди фестивалю за внесок у кіномистецтво цього року отримають Джордж Клуні та Еллен Берстін.

83-й Венеційський кінофестиваль триватиме з 2 до 12 вересня.