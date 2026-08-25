На Сицилії можна купити будинок за один євро — місцева влада хоче відродити середньовічне містечко

Середньовічне містечко Наро на Сицилії приєдналося до італійської програми продажу занедбаних будинків за символічну ціну. Вартість деяких об'єктів становить лише €1, пише Euronews.

Місцева влада сподівається таким чином відродити історичний центр Наро та залучити нових мешканців і туристів. Купувати нерухомість можуть як італійці, так і іноземці, якщо вони відповідають місцевим вимогам.

Втім, за ціною в €1 приховується кілька суттєвих нюансів. Усі доступні будинки потребують ремонту, а витрати на нього лягають на покупця. Також власнику доведеться сплатити нотаріальні збори, податки на реєстрацію та кадастрові збори.

Окремо потрібно буде оплатити розробку проєкту реконструкції та привести будинок у відповідність до вимог безпеки, містобудівних і ландшафтних норм. На завершення робіт, імовірно, встановлять певний термін.

Сам Наро розташований у провінції Агрідженто. Місто відоме середньовічною архітектурою, бароковими будівлями та замком К'ярамонтано. Після зсуву ґрунту 2005 року місцеві художники також перетворили фасади деяких занедбаних будинків на частину вуличного музею просто неба.

Серед історичних пам'яток Наро — Золоті ворота, або Porta d'Oro, збудовані щонайменше у XIII столітті. Колись вони були одними із семи міських воріт, що оточували середньовічне місто.