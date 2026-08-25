Зірка «Гри престолів» Кіт Герінґтон зіграє одного з героїв «Гаррі Поттера»

Кіт Герінґтон приєднався до акторського складу серіалу «Гаррі Поттер» від HBO. Зірка «Гри престолів» зіграє Гілдероя Локгарта — відомого чарівника, який стає викладачем захисту від темних мистецтв у Гоґвортсі. Про це повідомляє BBC.

Спочатку роль Локгарта у другому сезоні мав виконати Ніколас Голт, однак він залишив проєкт через проблеми з графіком зйомок.

Герінґтон, найбільш відомий за роллю Джона Сноу у «Грі престолів», також знімається у серіалі BBC та HBO «Індустрія». Раніше актор уже озвучував Локгарта в аудіоверсії «Гаррі Поттера».

Сам Герінґтон розповів, що є великим шанувальником франшизи.

«Я величезний фанат “Гаррі Поттера”. Чесно кажучи, це один із моїх улюблених персонажів. Тому пропозиція зіграти його — справжня мрія», — сказав актор.

Другий сезон серіалу буде заснований на книжці «Гаррі Поттер і Таємна кімната» та розповідатиме про другий рік навчання Гаррі у Гоґвортсі. У кінофільмах роль Гілдероя Локгарта виконав Кеннет Брана.

Головні ролі у новій екранізації виконують Домінік Маклафлін, Аластер Стаут та Арабелла Стентон, які зіграють відповідно Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміону Ґрейнджер. Альбуса Дамблдора зіграє Джон Літгоу, а Рубеуса Геґріда — Нік Фрост.

У проєкті Гарінгтон також може знову попрацювати з режисером і продюсером Марком Майлодом, який раніше працював над «Грою престолів» і тепер зніматиме окремі епізоди «Гаррі Поттера».

Очікується, що серіал HBO розвиватиметься протягом приблизно десяти років. Творці планують екранізувати всі сім книжок Джоан Роулінг у кількох сезонах.

Нагадаємо, шанувальники «Гаррі Поттера» змусили змінити маршрут нового підводного енергетичного кабеля між Великою Британією та Ірландією, оскільки він мав пройти через місце, яке фанати вважають «могилою» ельфа Доббі.