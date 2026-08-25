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«Як позбутися хлопця за 10 днів» повертається: Paramount готує сиквел ромкому

Ірина Маймур 25 серпня 2026
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Кіностудія Paramount Pictures розробляє продовження романтичної комедії «Як позбутися хлопця за 10 днів». Кейт Гадсон уже долучилася до проєкту як продюсерка, а студія хоче повернути її та Меттью Макконагі до головних ролей, пише Variety.

Сиквел поки перебуває на ранній стадії розробки. Сценариста ще шукають, а сюжет та остаточний акторський склад не визначили. За даними джерела Variety, саме від запропонованої концепції залежатиме подальший кастинг.

Студія розраховує, що Гадсон знову зіграє журналістку Енді Андерсон, а Макконагі — рекламника Бенджаміна Баррі. Водночас участь обох акторів у сиквелі поки не підтверджена.

Разом із Гадсон фільм продюсуватиме Стейсі Шер через компанію Shiny Penny. Серед її попередніх робіт — «Кримінальне чтиво», «Ерін Брокович» і «Джанґо вільний».

Оригінальна стрічка вийшла у 2003 році. За сюжетом, Енді готує матеріал про побачення і має за десять днів домогтися, щоб чоловік її покинув. Водночас Бенджамін б'ється об заклад, що зможе закохати в себе будь-яку жінку. Не знаючи про плани одне одного, вони обирають одне одного для своїх експериментів.

Прев'ю відео

Стрічку поставив Дональд Петрі. За бюджету близько $50 млн фільм зібрав у світовому прокаті майже $180 млн і став одним із найвпізнаваніших ромкомів 2000-х.

«Як позбутися хлопця за 10 днів» — ще один фільм 2000-х, який отримує продовження. У 2026 році на екрани вже повернулися «Диявол носить Prada», «Дуже страшне кіно» та «Історія іграшок».

Дати початку зйомок і прем’єри сиквелу ромкому поки не оголосили.

Кадр із фільму: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP
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