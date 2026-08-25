Європол заявив про сплеск жорстоких пограбувань музеїв у Європі

Європол виступив із заявою про те, що пограбування європейських музеїв стають дедалі жорстокішими. Злочинці використовують зброю, вибухівку, кувалди та сокири, а також нападають на працівників і відвідувачів, пише The Guardian.

Раніше крадіжки з музеїв переважно вважали ненасильницьким видом організованої злочинності. Однак останні випадки свідчать про перехід до «насильницьких і силових методів». На думку Європолу, це може вказувати на появу нових кримінальних мереж, які спеціалізуються на викраденні культурних цінностей.

Злочинці дедалі частіше діють невеликими групами, а іноді залучають виконавців через соцмережі для конкретного пограбування. У деяких випадках такі учасники раніше не мали зв'язків між собою.

Серед головних цілей злочинців — коштовні метали та ювелірні вироби. Золото й срібло легко переплавити, а коштовне каміння вийняти з оправи та продати окремо. Також злочинці полюють на старовинну китайську порцеляну через високий попит на неї на артринку.

Тиждень тому на Сицилії невідомі викрали чотири твори мистецтва, серед яких три панелі «Поліптиха Сан-Грегоріо» ренесансного художника Антонелло да Мессіни. Це один із найцінніших мистецьких творів, пов’язаних із Сицилією.

У липні сталося одразу два пограбування французьких музеїв: в Шатійоне-сюр-Сен викрали унікальну золоту кельтську гривну віком близько 2500 років, а у Вінген-сюр-Модер із музею ювелірних прикрас Рене Лаліка поцупили 27 виробів початку ХХ століття загальною вартістю $5 мільйонів.

Під час пограбування Лувру в жовтні 2025 року злочинці розбили вікно, погрожували охоронцям і відвідувачам та розбили вітрини в Галереї Аполлона. З музею винесли ювелірні вироби орієнтовною вартістю €88 мільйонів.

Європол припускає, що частину виконавців можуть набирати випадково через модель «злочин як послуга», коли людей залучають до злочину без їхньої приналежності до постійної кримінальної групи.

Також можливо, що кримінальні угруповання, які раніше займалися іншими видами злочинів, звернули увагу на музейні пограбування як на потенційно малоризиковий і дуже прибутковий бізнес.