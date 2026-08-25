Сценічні костюми Фредді Мерк’юрі покажуть у лондонському Музеї Вікторії та Альберта

У лондонському Музеї Вікторії та Альберта (V&A) покажуть вісім костюмів та особисті аксесуари Фредді Мерк’юрі. Проєкт Freddie Mercury Splendid Things працюватиме з 24 жовтня 2026 року до 17 січня 2027-го, пише Designboom.

Експозицію організують як маршрут із шістьма зупинками у постійних галереях музею. Костюми розмістять серед колекцій моди, дизайну, декоративного мистецтва, театру та перформансу.

Показ приурочать до 80-річчя співака, який народився 5 вересня 1946 року. Проєкт створили разом із Мері Остін — колишньою нареченою Мерк’юрі, його близькою подругою та довіреною особою протягом 20 років. Вона надасть для показу сім образів музиканта.

Серед експонатів буде комбінезон Mercury Wing, створений дизайнеркою Венді де Смет. Мерк’юрі носив його під час туру «A Night at the Opera» у 1975–1976 роках, а також з’явився в ньому в кліпі Queen «Bohemian Rhapsody».

Також покажуть корону й мантію, які Діана Мозлі створила для «Magic Tour» 1986 року. Саме в цьому образі Мерк’юрі вийшов на сцену під час свого останнього виступу з Queen у Кнебворті.

До експозиції додадуть і один із ранніх чорно-білих костюмів музиканта. У ньому Мерк’юрі виступав на концерті Queen в Імперському коледжі Лондона, а пізніше цей образ з’явився на обкладинці дебютного альбому гурту 1973 року.

Окремі експонати стосуватимуться сольної кар’єри Мерк’юрі. Серед них — костюм із кліпу «Made in Heaven», а також особисті аксесуари та речі з його гардероба.

Оформлення маршруту розробив британський сценограф Том Пайпер. Для кожної із шести зупинок він створив окремий простір із декораціями, а в деяких випадках — зі світлом і звуком. Костюми представлять на спеціально виготовлених манекенах у динамічних позах, що нагадуватимуть сценічну пластику Мерк’юрі.

Назва проєкту «Splendid Things» відсилає до вислову Мерк’юрі 1978 року про його бажання оточувати себе «чудовими речами». Через костюми у V&A хочуть показати, як одяг допомагав Мерк’юрі формувати сценічний образ.