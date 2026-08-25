Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Потенційний вбивця викрив себе у розмовах із ChatGPT про власну колишню дівчину

Кирило Шостак 25 серпня 2026
565

Компанія OpenAI повідомила ФБР про 25-річного чоловіка, який у спілкуванні із ChatGPT детально описував намір викрасти, зґвалтувати та вбити свою колишню дівчину. Про це повідомляє Bild.

Йдеться про Даррена Шиду Чжоу, який працював аналітиком у Goldman Sachs. За даними судових документів, його колишня 21-річна дівчина з Флориди розірвала стосунки в телефонній розмові, оскільки побоювалася реакції чоловіка.

Після розриву Чжоу почав обговорювати з ChatGPT колишню партнерку, її звички та улюблені нею місця. Згодом у повідомленнях з’явилися прямі погрози сексуального насильства та вбивства. Системи безпеки OpenAI виявили потенційно небезпечний контент. Після цього матеріали переглянув співробітник компанії, а інформацію про можливу загрозу передали ФБР. Федеральні правоохоронці, своєю чергою, повідомили слідчих у Палм-Біч.

Суд призначив Чжоу вісім років випробувального терміну. Йому заборонили контактувати з колишньою дівчиною, а також володіти вогнепальною зброєю. Також протягом двох років він має носити електронний браслет.

OpenAI використовує автоматичні системи для виявлення потенційно небезпечних діалогів. У випадках, коли повідомлення свідчать про реальну та безпосередню загрозу іншим людям, записи можуть передати на додаткову перевірку, а за необхідності — правоохоронцям.

Нагадаємо, OpenAI запускає новий сервіс «ChatGPT для підлітків», який передбачатиме додаткові обмеження та інструменти безпеки для неповнолітніх користувачів.

Мітки
Новини
Читайте також
Макконагі й Гаррельсон грають самих себе: вийшов трейлер комедійного серіалу «Брати» Мартіна Скорсезе призначать почесним президентом Академії італійського кіно Китайського художника засудили за сатиричні роботи про Мао Цзедуна Австралія більше не допускатиме до музичних чартів пісні, створені ШІ
«Гірке Різдво»: Альмодовар знову знімає про біль та славу (і кіно) 25 серпня 2026 Рейв у тумані та куби, що левітують: як Brave! Factory вже сьомий рік відзначає День Незалежності 25 серпня 2026 На вагу солоду: український крафт як гордість нації 24 серпня 2026 Незалежність-35 24 серпня 2026 Київські замальовки. Випуск 51 22 серпня 2026 Ташкентський сейсмічний модернізм: від катастрофи до ЮНЕСКО 20 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку