Україна визначила п’ять фільмів — претендентів на «Оскар»

Український Оскарівський комітет отримав п’ять заявок на участь у національному відборі на 99-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Про це комітет повідомив у соціальних мережах.

На розгляд подали такі стрічки:

«Вічник», режисер Іван Ніколайчук;

«Кіллхаус», режисер Любомир Левицький;

«Останній Прометей Донбасу», режисер Антон Штука;

«Простий солдат», режисери Артем Рижиков та Хуан Каміло Крус;

«The Last Message», режисери Андрій Волошин та Олексій Лєбєдєв.

Наразі комітет перевіряє заявки на відповідність вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Після цього на засіданні оберуть фільм, який представлятиме Україну на «Оскарі».

Український Оскарівський комітет відповідає за відбір та висунення стрічки від України. До його складу входять представники кіноіндустрії та члени Української Кіноакадемії, яких обирають голосуванням.

Цього року Держкіно, Національна спілка кінематографістів України, Асоціація продюсерів України, Українська Кіноакадемія та Український інститут підписали меморандум для забезпечення процедури відбору українського кандидата на премію.

Шортліст із 15 стрічок у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» оголосять 15 грудня 2026 року. П’ять номінантів стануть відомі 21 січня 2027 року.

Церемонія вручення 99-ї премії «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року.