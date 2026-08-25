Австралія більше не допускатиме до музичних чартів пісні, створені ШІ

Австралійські музичні чарти більше не прийматимуть пісень, створених переважно або повністю за допомогою штучного інтелекту. Нові правила набули чинності цього тижня, пише BBC.

Австралійська асоціація звукозаписної індустрії (ARIA) заявила, що хоче таким чином «підтримувати людську природу творчості». Водночас використання ШІ як допоміжного інструменту не забороняють.

Щоби пісня потрапила до чарту, люди мають написати її, виконати основний вокал та зіграти основні інструментальні партії. ШІ при цьому можна використовувати, наприклад, для мастерингу, автотюну чи роботи з драм-машинами.

Рішення ухвалили після скандалу навколо австралійського диджея Джоша Фаваза. Його кавер на «Like A Prayer» Мадонни нещодавно очолив танцювальний чарт ARIA та піднявся на друге місце загального рейтингу. Пісня також стала популярною на комерційних радіостанціях і зібрала понад 48 мільйонів прослуховувань лише на Spotify.

Music made by AI to be banned from Australia's top charts in order to protect "the human nature of artistry"https://t.co/Rn8rpK5xjT pic.twitter.com/ivPeTR8QOO — AFP News Agency (@AFP) August 25, 2026

Після критики Фаваз додав до композиції інформацію про використання генеративного ШІ.

В ARIA заявили, що не хочуть «прославляти успіх музики, створеної ШІ, яка не містить людської творчості». Особливе занепокоєння організації викликають сервіси, які генерують музику на основі записів реальних артистів без їхньої ліцензії.

«Чарт, який винагороджує неліцензований результат роботи ШІ, підірвав би саму основу записаної музики, яку ми представляємо», — заявила генеральна директорка ARIA Аннабель Герд.

Тепер артисти мають декларувати використання ШІ під час подання пісні до чарту. Якщо згодом з'ясується, що композиція насправді була переважно створена штучним інтелектом, ARIA зможе змінити її позицію в рейтингу. Якщо така пісня посіла перше місце, організація також може вимагати повернути нагороду за перемогу.

Нові правила вже підтримали деякі австралійські музиканти. Електронний дует Peking Duk минулого місяця опублікував ШІ-версію свого хіта «High» 2014 року, пожартувавши, що вони «перезаписали власну пісню за допомогою ШІ, щоб австралійське радіо її поставило».