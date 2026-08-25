Китайського художника засудили за сатиричні роботи про Мао Цзедуна

Китайського художника Ґао Чжена засудили до трьох років ув’язнення через сатиричні роботи з образом колишнього лідера КНР Мао Цзедуна. Твори, які опинилися в центрі справи, він створив більш ніж за десять років до появи закону, за яким його визнали винним, пише The Guardian.

Ґао багато років працював разом із молодшим братом Ґао Цяном. На одному з найвідоміших малюнків дуету Мао Цзедун зображений навколішки. Інша робота являє собою композицію із семи фігур: розстрільна команда спрямовує гвинтівки на Ісуса.

Суд визнав художника винним у «наклепі на героїв і мучеників» Китаю. Водночас відповідний закон набув чинності лише у березні 2018 року — вже після створення робіт, які виявилися підставою для справи. Раніше китайські суди застосовували його до людей, які ставили під сумнів офіційну версію історії країни.

70-річного Ґао затримали 26 серпня 2024 року, коли він повернувся до Китаю разом із дружиною та сином. Пізніше поліція провела обшук у його студії поблизу Пекіна. До оголошення вироку художник уже близько двох років перебував під вартою.

За словами його дружини Чжао Ялян, цей час став болісним випробуванням для всієї родини.

«Його арешту і суду взагалі не мало бути. Нам не залишалося нічого, крім як чекати в муках», — сказала вона після оголошення вироку.

Родина також повідомляє про погіршення здоров’я Ґао під час перебування під вартою. У нього виникли проблеми зі спиною, колінами та органами дихання, він непритомнів, а влітку переніс тепловий удар.

Водночас художник продовжував працювати. The Guardian бачив серію кольорових паперових витинанок, які Ґао створив уже під час ув’язнення. Його брат Ґао Цян розповів, що митець залишається «напрочуд ясним і незламним» ментально.

Директорка Amnesty International у Китаї Сара Брукс, яку цитує The Guardian, заявила, що максимальний трирічний строк демонструє прагнення влади стримувати інших від незалежного художнього висловлювання.

Ґао є громадянином Китаю та має статус постійного резидента США. Його дружина й син після затримання художника не можуть залишити Китай. За словами правозахисників, Чжао заборонили виїзд за кордон із міркувань національної безпеки. Їхній син є громадянином США, однак також не може виїхати без батьків.