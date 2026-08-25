Мартіна Скорсезе призначать почесним президентом Академії італійського кіно

Американського режисера Мартіна Скорсезе планують призначити почесним президентом Академії італійського кіно David di Donatello — організації, що опікується однойменною національною кінопремією, яку часто називають італійським аналогом «Оскара». Про це повідомляє Variety.

Пропозицію Скорсезе зробив міністр культури Італії Алессандро Джулі. Режисер уже погодився на посаду, однак формально його призначення ще має затвердити рада директорів академії.

«Італійське кіно протягом усього мого життя було постійним джерелом натхнення. Фільми, автори та мистецькі традиції, народжені в Італії, глибоко вплинули на моє розуміння кінематографа та мою роботу», — заявив Скорсезе.

Він також пообіцяв підтримувати міжнародне просування італійського кіно та кінокультури, а також долучатися до культурних ініціатив академії.

Міністр культури пояснив вибір Скорсезе його зв'язком з італійською кінематографічною традицією та італійським походженням режисера.

Окрім призначення Скорсезе, академія цього року оновлює керівництво. Художнім директором премії стане Джанлука Фарінеллі — керівник болонського фестивалю Il Cinema Ritrovato, присвяченого історії кіно та кінореставрації. Президенткою академії залишається Сільвія Каландреллі, високопоставлена менеджерка італійського суспільного мовника RAI.

Попередня очільниця David di Donatello П'єра Детассіс у 2018 році стала першою жінкою на цій посаді. Вона одночасно була президенткою академії та художньою директоркою премії. Після завершення її мандата ці функції вирішили розділити.

Після затвердження Скорсезе академія продовжить оновлення своєї структури управління. Наступним етапом стане формування художнього керівного комітету.