Макконагі й Гаррельсон грають самих себе: вийшов трейлер комедійного серіалу «Брати»

Стримінговий сервіс Apple TV показав перший трейлер комедійного серіалу «Брати» («Brothers»), у якому актори Меттью Макконагі та Вуді Гаррельсон грають вигадані версії самих себе. За сюжетом багаторічні друзі дізнаються, що можуть насправді бути рідними братами, пише Deadline.

Історія починається після того, як зриваються заручини доньки Вуді. Він збирає родину й вирушає до Остіна, щоб на деякий час оселитися на ранчо Меттью.

Ситуація змінюється, коли мати Меттью випадково розкриває давню сімейну таємницю: Вуді та Меттью можуть бути братами. Після цього герой Гаррельсона починає шукати підтвердження їхньої спорідненості.

Паралельно персонаж Макконагі переживає власну кризу ідентичності — він розглядає можливість балотуватися на посаду губернатора Техасу.

Сюжет серіалу обігрує реальні чутки про можливу спорідненість Макконагі та Гаррельсона, які багато років дружать поза екраном.

У 2023 році Гаррельсон розповідав Esquire, що актори не проходили ДНК-тест, однак у їхніх сімейних історіях є «майже неймовірні збіги».

«Його мама мала стосунки з моїм батьком приблизно в той час, коли його зачали. Це здається доволі великим збігом», — говорив актор.

Шоуранером і виконавчим продюсером серіалу став Лі Айзенберґ. Меттью Макконагі та Вуді Гаррельсон також виступають виконавчими продюсерами.

«Brothers» складатиметься з восьми епізодів. Перші дві серії вийдуть 23 вересня, після чого нові епізоди з’являтимуться щосереди до 4 листопада