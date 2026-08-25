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Макконагі й Гаррельсон грають самих себе: вийшов трейлер комедійного серіалу «Брати»

Ірина Маймур 25 серпня 2026
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Стримінговий сервіс Apple TV показав перший трейлер комедійного серіалу «Брати» («Brothers»), у якому актори Меттью Макконагі та Вуді Гаррельсон грають вигадані версії самих себе. За сюжетом багаторічні друзі дізнаються, що можуть насправді бути рідними братами, пише Deadline.

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Історія починається після того, як зриваються заручини доньки Вуді. Він збирає родину й вирушає до Остіна, щоб на деякий час оселитися на ранчо Меттью.

Ситуація змінюється, коли мати Меттью випадково розкриває давню сімейну таємницю: Вуді та Меттью можуть бути братами. Після цього герой Гаррельсона починає шукати підтвердження їхньої спорідненості.

Паралельно персонаж Макконагі переживає власну кризу ідентичності — він розглядає можливість балотуватися на посаду губернатора Техасу.

Сюжет серіалу обігрує реальні чутки про можливу спорідненість Макконагі та Гаррельсона, які багато років дружать поза екраном.

У 2023 році Гаррельсон розповідав Esquire, що актори не проходили ДНК-тест, однак у їхніх сімейних історіях є «майже неймовірні збіги».

«Його мама мала стосунки з моїм батьком приблизно в той час, коли його зачали. Це здається доволі великим збігом», — говорив актор.

Шоуранером і виконавчим продюсером серіалу став Лі Айзенберґ. Меттью Макконагі та Вуді Гаррельсон також виступають виконавчими продюсерами.

«Brothers» складатиметься з восьми епізодів. Перші дві серії вийдуть 23 вересня, після чого нові епізоди з’являтимуться щосереди до 4 листопада

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