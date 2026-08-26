До України приїхав непереможений чемпіон світу Теренс Кроуфорд

Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд прибув до України та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.

За словами Зеленського, Кроуфорд підтримує Україну та українців із перших днів повномасштабної війни.

Під час зустрічі боксер на знак солідарності подарував президентові цуценя американського пітбультер’єра із кличкою Фрея. Її дід Атос пережив російську окупацію Бучі.

Фрею назвали на честь майбутньої системи протиповітряної оборони FREYJA — як символ захисту України.

«Дякую за зустріч і цей дуже теплий та особливий подарунок. Дякую за підтримку й повагу до нашого народу», — написав Зеленський.

38-річний Кроуфорд завершив професійну кар’єру у грудні 2025 року. Останній бій він провів у вересні, коли піднявся одразу на дві вагові категорії та переміг Сауля Альвареса.

За кар’єру американець здобув 42 перемоги у 42 поєдинках, 31 із них — нокаутом. Він став першим боксером в епоху чотирьох основних чемпіонських поясів, який був абсолютним чемпіоном світу у трьох різних вагових категоріях.

Кроуфорд також підтримує дружні стосунки з українським боксером Олександром Усиком.