Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

До України приїхав непереможений чемпіон світу Теренс Кроуфорд

Кирило Шостак 26 серпня 2026
886
До України приїхав непереможений чемпіон світу Теренс Кроуфорд

Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд прибув до України та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.

За словами Зеленського, Кроуфорд підтримує Україну та українців із перших днів повномасштабної війни.

Під час зустрічі боксер на знак солідарності подарував президентові цуценя американського пітбультер’єра із кличкою Фрея. Її дід Атос пережив російську окупацію Бучі.

Фрею назвали на честь майбутньої системи протиповітряної оборони FREYJA — як символ захисту України.

«Дякую за зустріч і цей дуже теплий та особливий подарунок. Дякую за підтримку й повагу до нашого народу», — написав Зеленський.

38-річний Кроуфорд завершив професійну кар’єру у грудні 2025 року. Останній бій він провів у вересні, коли піднявся одразу на дві вагові категорії та переміг Сауля Альвареса.

За кар’єру американець здобув 42 перемоги у 42 поєдинках, 31 із них — нокаутом. Він став першим боксером в епоху чотирьох основних чемпіонських поясів, який був абсолютним чемпіоном світу у трьох різних вагових категоріях.

Кроуфорд також підтримує дружні стосунки з українським боксером Олександром Усиком.

Фото на обкладинці: Офіс президента
Мітки
Новини
Читайте також
«Титанік» стрімко руйнується і може зникнути вже найближчим часом Трамп допускає демонтаж Центру Кеннеді у Вашингтоні — раніше президент хотів його перейменувати на свою честь Історичну огорожу Байкового кладовища в Києві знесли перед ремонтом за 46,5 млн грн У Миколаєві закриють вентфасадом одразу дві мозаїки на спорткомплексі «Зоря»
«Гірке Різдво»: Альмодовар знову знімає про біль та славу (і кіно) 25 серпня 2026 Рейв у тумані та куби, що левітують: як Brave! Factory вже сьомий рік відзначає День Незалежності 25 серпня 2026 На вагу солоду: український крафт як гордість нації 24 серпня 2026 Незалежність-35 24 серпня 2026 Київські замальовки. Випуск 51 22 серпня 2026 Ташкентський сейсмічний модернізм: від катастрофи до ЮНЕСКО 20 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку