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У Миколаєві закриють вентфасадом одразу дві мозаїки на спорткомплексі «Зоря»

Ельміра Еттінгер 26 серпня 2026
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У Миколаєві закриють вентфасадом одразу дві мозаїки на спорткомплексі «Зоря»

У Миколаєві протягом капітального ремонту спортивного комплексу «Зоря» дві мозаїки на фасадах будівлі закриють системою вентильованого фасаду. Про це управління капітального будівництва Миколаївської міської ради повідомило у відповідь на офіційне звернення журналістки БЖ Ельміри Еттінгер.

В управлінні зазначили, що проєкт передбачає «ремонт та утеплення фасадів будівлі із збереженням існуючих мозаїчних композицій та врахуванням їх художньої цінності». Водночас відповідно до проєктних рішень два мозаїчних панно утеплять і закриють системою вентильованого фасаду. Після завершення робіт мозаїки не залишатимуться візуально відкритими.

Проєкт капітального ремонту вже погоджений з департаментом архітектури та містобудування Миколаївської міської ради та отримав позитивний експертний висновок.

Під час ремонту приміщень спорткомплексу 2023 року закрили й третю мозаїку, що прикрашала стіну басейну. Її облицювали пластиковими панелями, оскільки реставрацію визнали надто дорогою.

Фото: Ельміра Еттінгер
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