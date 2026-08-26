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Алі Джі повертається: вийшов трейлер нового фільму Саші Барона Коена

Кирило Шостак 26 серпня 2026
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Amazon MGM Studios представила перший трейлер комедії «Алі Джі: Хто я?», в якій Саша Барон Коен знову зіграє свого культового персонажа Алі Джі. Про це повідомляє Deadline.

Світова прем’єра фільму запланована на 23 жовтня. Сюжет стрічки поки тримають у таємниці. Про сам проєкт стало відомо лише минулого місяця після витоку інформації.

«Алі Джі: Хто я?» також стане повнометражним режисерським дебютом Саші Барона Коена.

Алі Джі — комедійний персонаж, якого Коен створив наприкінці 1990-х. Уперше він з’явився в образі у програмі The 11 O’Clock Show на Channel-4 1998 року, а згодом отримав власне шоу Da Ali G Show.

Персонаж також став головним героєм комедії «Алі Джі в парламенті». Коен був одним з її сценаристів та виконав головну роль у картині.

Новим фільмом продовжилася співпраця актора з Amazon MGM після «Борат-2». Сиквел «Бората» вийшов на Prime Video 2020 року та отримав дві номінації на «Оскар».

Нагадаємо, стримінговий сервіс Apple TV показав перший трейлер комедійного серіалу «Брати» («Brothers»), у якому актори Меттью Макконагі та Вуді Гаррельсон грають вигадані версії самих себе. За сюжетом, багаторічні друзі дізнаються, що можуть насправді бути рідними братами.

Також повідомлялося, що кіностудія Paramount Pictures розробляє продовження романтичної комедії «Як позбутися хлопця за 10 днів». Кейт Гадсон уже долучилася до проєкту як продюсерка, а студія хоче повернути її та Меттью Макконагі до головних ролей.

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