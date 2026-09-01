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У Лісабоні старий склад перетворили на комплекс із трьох сучасних будинків

Кирило Шостак 01 вересня 2026
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У Лісабоні завершили будівництво житлового комплексу Praia do Bom Sucesso з трьох будинків, який сховали за збереженим фасадом колишнього промислового складу. Проєкт розробила португальська студія António Costa Lima Arquitectos.

Комплекс розташований неподалік північного берега річки Тежу, у районі, де на початку XX століття переважала промислова забудова. Архітектори вирішили зберегти цей контекст, залишивши історичний фасад складу з боку вулиці Прая-ду-Бом-Сусесу.

За ним з’явилася нова конструкція з відкритої цегли та зістареної сталі. Північний фасад комплексу залишили більш закритим і масивним, тоді як південний зробили максимально відкритим — із панорамним склінням, балконами та видимим металевим каркасом.

Через значну глибину ділянки будівлю розділили на два видовжені об’єми з двосхилими дахами. Між ними облаштували три внутрішні дворики — по одному для кожного будинку. Їх частково засклили та облицювали перфорованою цеглою, щоб природне світло проникало глибше всередину.

На нижньому рівні розташовані приватні патіо, входи до будинків, гаражі та спальні з ванними кімнатами. Вище — кухня, їдальня та вітальня, які організовані навколо заскленого світлового колодязя.

Сходи та частину конструкцій виконали із зістареної сталі, а цегляну кладку й металевий каркас залишили відкритими також і в інтер’єрах. Їх доповнюють дерев’яні підлоги та білі стіни.

З північного боку приміщення більш камерні та освітлюються через невеликі отвори в історичному фасаді. З південного — житлові зони виходять на тераси через великі скляні площини, які можна закривати металевими жалюзі.

За словами архітекторів, збереження старого фасаду дозволило одночасно залишити слід промислової історії району та показати, як забудова змінилася з часом.

Нагадаємо, на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах відкрили Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням на базі відновленої обсерваторії 1938 року. Україна та Польща працювали над її відновленням із 2012 року.

Раніше повідомлялося, що архітектурне бюро Diller Scofidio + Renfro реконструювало історичний склад Metropolitan Storage Warehouse у Кембриджі, штат Массачусетс, перетворивши його на новий корпус Школи архітектури та планування Массачусетського технологічного інституту.

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